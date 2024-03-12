Зеленского назвали клоуном после его хамства в адрес Папы Римского

12 марта 2024 в 08:53 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский вредит своей стране, заявил Николас Мадуро Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский, оскорбляющий Папу Римского Францска, напоминает побежденного клоуна, который вредит своей стране подобно венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо. Такое заявление сделал глава Венесуэлы Николас Мадуро. «Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Хуан Гуайдо», — заявил президент Венесуэлы в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +». Он привел слова Папы Франциска о том, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна принять поражение и приступить к переговорам. Эти высказывания Папы были восприняты украинской стороной как призыв к капитуляции со стороны Киева. Мадуро подчеркнул, что Венесуэла солидарна с главой Католической церкви и поддерживает его призыв к миру на Украине. Владимир Зеленский раскритиковал высказывания Франциска, который назвал поднятие Украиной белого флага актом мужества. В видеообращении украинский президент заявил, что Папа Римский занимается «виртуальным посредничеством» на расстоянии двух с половиной тысяч километров, в то время как украинские капелланы вместе с армией и силами обороны реально поддерживают свою страну молитвой и делом. Представитель Русской православной церкви заявил, что мнение понтифика о том, что Украина, будучи проигрывающей стороной, должна согласиться на переговоры, не совпадает с позицией западного политического мейнстрима, передает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский, оскорбляющий Папу Римского Францска, напоминает побежденного клоуна, который вредит своей стране подобно венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо. Такое заявление сделал глава Венесуэлы Николас Мадуро. «Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу… он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Хуан Гуайдо», — заявил президент Венесуэлы в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +». Он привел слова Папы Франциска о том, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна принять поражение и приступить к переговорам. Эти высказывания Папы были восприняты украинской стороной как призыв к капитуляции со стороны Киева. Мадуро подчеркнул, что Венесуэла солидарна с главой Католической церкви и поддерживает его призыв к миру на Украине. Владимир Зеленский раскритиковал высказывания Франциска, который назвал поднятие Украиной белого флага актом мужества. В видеообращении украинский президент заявил, что Папа Римский занимается «виртуальным посредничеством» на расстоянии двух с половиной тысяч километров, в то время как украинские капелланы вместе с армией и силами обороны реально поддерживают свою страну молитвой и делом. Представитель Русской православной церкви заявил, что мнение понтифика о том, что Украина, будучи проигрывающей стороной, должна согласиться на переговоры, не совпадает с позицией западного политического мейнстрима, передает Life.