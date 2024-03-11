Песков прокомментировал мирный план Папы Римского по Украине

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Предложение Папы Римского Франциска по мирным переговорам на Украине, как и другие такие предложения, сталкиваются с отрицаниями киевского режима. Это констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. <…> Наш президент неоднократно говорил о готовности и открытости решать проблему с помощью переговоров. Высказывание папы и других сторон последнее время натыкаются на жесткой отрицание со стороны киевского режима», — заявил Песков.

Песков отметил, что переговоры отличаются из-за надежды на поддержку Запада. Но эти надежды тщетны, о чем свидетельствуют поражения на поле боя, отметил пресс-секретарь.

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Предложение Папы Римского Франциска по мирным переговорам на Украине, как и другие такие предложения, сталкиваются с отрицаниями киевского режима. Это констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами. «Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. <…> Наш президент неоднократно говорил о готовности и открытости решать проблему с помощью переговоров. Высказывание папы и других сторон последнее время натыкаются на жесткой отрицание со стороны киевского режима», — заявил Песков. Песков отметил, что переговоры отличаются из-за надежды на поддержку Запада. Но эти надежды тщетны, о чем свидетельствуют поражения на поле боя, отметил пресс-секретарь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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