Политика Песков прокомментировал мирный план Папы Римского по Украине 11 марта 2024 в 14:02 Размер текста - 17 + Предложение Папы Римского Франциска по мирным переговорам на Украине, как и другие такие предложения, сталкиваются с отрицаниями киевского режима. Это констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами. «Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. <…> Наш президент неоднократно говорил о готовности и открытости решать проблему с помощью переговоров. Высказывание папы и других сторон последнее время натыкаются на жесткой отрицание со стороны киевского режима», — заявил Песков. Песков отметил, что переговоры отличаются из-за надежды на поддержку Запада. Но эти надежды тщетны, о чем свидетельствуют поражения на поле боя, отметил пресс-секретарь. Предложение Папы Римского Франциска по мирным переговорам на Украине, как и другие такие предложения, сталкиваются с отрицаниями киевского режима. Это констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами. «Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. <…> Наш президент неоднократно говорил о готовности и открытости решать проблему с помощью переговоров. Высказывание папы и других сторон последнее время натыкаются на жесткой отрицание со стороны киевского режима», — заявил Песков. Песков отметил, что переговоры отличаются из-за надежды на поддержку Запада. Но эти надежды тщетны, о чем свидетельствуют поражения на поле боя, отметил пресс-секретарь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям