В Тамбове сняли клип про выборы президента в старорусском стиле. Видео

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Тамбовчане обратились к иностранцам с помощью частушек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Тамбове сняли музыкальный клип на английском языке, посвященный предстоящим выборам президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Несколько тамбовских энтузиастов в формате народных частушек обратились англоязычной аудитории, рассказав об особенностях голосования и жизни в РФ.

«Скажу вам от всего сердца: в России голосуют по уму. <…> У нас нет автократии! Мы живем в демократии! <…> Никаких исключений — иду и голосую! Дорогу к избиркому замело снегом. Я встаю на лыжи», — говорится в переводе песни. Клип опубликован в telegram-канале «Тамбовский волк».

По словам авторов канала, своим клипом тамбовчане хотели обратиться к иностранцам, обыграв стереотипы о русской культуре. Таким образом создатели видео пытались раскрыть «загадочную русскую душу», пишет «Тамбовский волк».

Выборы главы государства состоятся с 15 по 17 марта. В президентской гонке будут участвовать самовыдвиженец Владимир Путин, выходец из партии «Новые люди» Владислав Даванков, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также на выборах президента-2024 в регионах России пройдут викторины, по результатам которых можно выиграть билеты в парки развлечений, квартиры, автомобили или смартфоны. Розыгрыши призов пройдут в Московской, Свердловской, Новосибирской, Ярославской и Курганской областях, а также в Камчатском и Красноярском краях. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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В Тамбове сняли музыкальный клип на английском языке, посвященный предстоящим выборам президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Несколько тамбовских энтузиастов в формате народных частушек обратились англоязычной аудитории, рассказав об особенностях голосования и жизни в РФ. «Скажу вам от всего сердца: в России голосуют по уму. <…> У нас нет автократии! Мы живем в демократии! <…> Никаких исключений — иду и голосую! Дорогу к избиркому замело снегом. Я встаю на лыжи», — говорится в переводе песни. Клип опубликован в telegram-канале «Тамбовский волк». По словам авторов канала, своим клипом тамбовчане хотели обратиться к иностранцам, обыграв стереотипы о русской культуре. Таким образом создатели видео пытались раскрыть «загадочную русскую душу», пишет «Тамбовский волк». Выборы главы государства состоятся с 15 по 17 марта. В президентской гонке будут участвовать самовыдвиженец Владимир Путин, выходец из партии «Новые люди» Владислав Даванков, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также на выборах президента-2024 в регионах России пройдут викторины, по результатам которых можно выиграть билеты в парки развлечений, квартиры, автомобили или смартфоны. Розыгрыши призов пройдут в Московской, Свердловской, Новосибирской, Ярославской и Курганской областях, а также в Камчатском и Красноярском краях. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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