В Тамбове сняли музыкальный клип на английском языке, посвященный предстоящим выборам президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Несколько тамбовских энтузиастов в формате народных частушек обратились англоязычной аудитории, рассказав об особенностях голосования и жизни в РФ.
«Скажу вам от всего сердца: в России голосуют по уму. <…> У нас нет автократии! Мы живем в демократии! <…> Никаких исключений — иду и голосую! Дорогу к избиркому замело снегом. Я встаю на лыжи», — говорится в переводе песни. Клип опубликован в telegram-канале «Тамбовский волк».
По словам авторов канала, своим клипом тамбовчане хотели обратиться к иностранцам, обыграв стереотипы о русской культуре. Таким образом создатели видео пытались раскрыть «загадочную русскую душу», пишет «Тамбовский волк».
Выборы главы государства состоятся с 15 по 17 марта. В президентской гонке будут участвовать самовыдвиженец Владимир Путин, выходец из партии «Новые люди» Владислав Даванков, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, а также лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Также на выборах президента-2024 в регионах России пройдут викторины, по результатам которых можно выиграть билеты в парки развлечений, квартиры, автомобили или смартфоны. Розыгрыши призов пройдут в Московской, Свердловской, Новосибирской, Ярославской и Курганской областях, а также в Камчатском и Красноярском краях. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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