13 марта 2024

Нидерланды потребуют экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса

© Служба новостей «URA.RU»
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Нидерланды хотят потребовать экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса, который ранее был задержан в Дубае. Об этом заявили в прокуратуре страны.

«Арест был произведен на основании „красного уведомления“, выданного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины», — сообщили агентству РИА Новости в прокуратуре.

Квинси Промес был арестован 14 марта в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Футболиста хотят отправить отбывать тюремное заключение по обвинению в причастности к торговле кокаином и за нанесение ножевого ранения члену семьи.

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Нидерланды хотят потребовать экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса, который ранее был задержан в Дубае. Об этом заявили в прокуратуре страны. «Арест был произведен на основании „красного уведомления“, выданного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины», — сообщили агентству РИА Новости в прокуратуре. Квинси Промес был арестован 14 марта в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Футболиста хотят отправить отбывать тюремное заключение по обвинению в причастности к торговле кокаином и за нанесение ножевого ранения члену семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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