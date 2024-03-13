Нидерланды потребуют экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса

Нидерланды хотят потребовать экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса, который ранее был задержан в Дубае. Об этом заявили в прокуратуре страны.
«Арест был произведен на основании „красного уведомления“, выданного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины», — сообщили агентству РИА Новости в прокуратуре.
Квинси Промес был арестован 14 марта в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Футболиста хотят отправить отбывать тюремное заключение по обвинению в причастности к торговле кокаином и за нанесение ножевого ранения члену семьи.
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