Нидерланды потребуют экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса

14 марта 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Нидерланды хотят потребовать экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса, который ранее был задержан в Дубае. Об этом заявили в прокуратуре страны. «Арест был произведен на основании „красного уведомления“, выданного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины», — сообщили агентству РИА Новости в прокуратуре. Квинси Промес был арестован 14 марта в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Футболиста хотят отправить отбывать тюремное заключение по обвинению в причастности к торговле кокаином и за нанесение ножевого ранения члену семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерланды хотят потребовать экстрадиции футболиста «Спартака» Квинси Промеса, который ранее был задержан в Дубае. Об этом заявили в прокуратуре страны. «Арест был произведен на основании „красного уведомления“, выданного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины», — сообщили агентству РИА Новости в прокуратуре. Квинси Промес был арестован 14 марта в Дубае после запроса прокуратуры Нидерландов. Футболиста хотят отправить отбывать тюремное заключение по обвинению в причастности к торговле кокаином и за нанесение ножевого ранения члену семьи.