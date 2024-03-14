Baza: против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовный кодекс. Челябинск, уголовное дело, следственный комитет, приговор, силовики, прокуратура, наказание, преступление, уголовный кодекс, правосудие, суд, ск, ответственность, уголовная ответственность
Только за прошлый год на блогера Шпака завели шесть протоколов за дискредитацию ВС РФ Фото:

Уголовное дело на блогера Александра Шпака возбудили по статье о дискредитации российской армии. По этой статье он уже привлекался ранее. Теперь эпатажному бодибилдеру грозит лишение свободы.

«На блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии», — сообщает telegram-канал Baza. По версии следствия, дискредитирующие ВС РФ посты Шпак оставил у себя в telegram-канале, а повторное нарушение влечет за собой уголовное дело. По части первой статьи 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Шпак сейчас находится не в России. В январе его объявили в розыск. В августе 2023 года на блогера завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовное дело на блогера Александра Шпака возбудили по статье о дискредитации российской армии. По этой статье он уже привлекался ранее. Теперь эпатажному бодибилдеру грозит лишение свободы. «На блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии», — сообщает telegram-канал Baza. По версии следствия, дискредитирующие ВС РФ посты Шпак оставил у себя в telegram-канале, а повторное нарушение влечет за собой уголовное дело. По части первой статьи 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы. Шпак сейчас находится не в России. В январе его объявили в розыск. В августе 2023 года на блогера завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...