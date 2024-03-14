Baza: против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Уголовное дело на блогера Александра Шпака возбудили по статье о дискредитации российской армии. По этой статье он уже привлекался ранее. Теперь эпатажному бодибилдеру грозит лишение свободы.
«На блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии», — сообщает telegram-канал Baza. По версии следствия, дискредитирующие ВС РФ посты Шпак оставил у себя в telegram-канале, а повторное нарушение влечет за собой уголовное дело. По части первой статьи 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Шпак сейчас находится не в России. В январе его объявили в розыск. В августе 2023 года на блогера завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.
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