Baza: против блогера Шпака возбудили дело о дискредитации ВС РФ

14 марта 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Только за прошлый год на блогера Шпака завели шесть протоколов за дискредитацию ВС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело на блогера Александра Шпака возбудили по статье о дискредитации российской армии. По этой статье он уже привлекался ранее. Теперь эпатажному бодибилдеру грозит лишение свободы. «На блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии», — сообщает telegram-канал Baza. По версии следствия, дискредитирующие ВС РФ посты Шпак оставил у себя в telegram-канале, а повторное нарушение влечет за собой уголовное дело. По части первой статьи 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы. Шпак сейчас находится не в России. В январе его объявили в розыск. В августе 2023 года на блогера завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело на блогера Александра Шпака возбудили по статье о дискредитации российской армии. По этой статье он уже привлекался ранее. Теперь эпатажному бодибилдеру грозит лишение свободы. «На блогера Александра Шпака возбудили уголовное дело по статье о дискредитации армии», — сообщает telegram-канал Baza. По версии следствия, дискредитирующие ВС РФ посты Шпак оставил у себя в telegram-канале, а повторное нарушение влечет за собой уголовное дело. По части первой статьи 280.3 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы. Шпак сейчас находится не в России. В январе его объявили в розыск. В августе 2023 года на блогера завели шесть протоколов за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.