Лолита раскрыла подробности своего возвращения на сцену

Певица Лолита Милявская пока не собирается возвращаться на эстраду. Об этом она поделилась с корреспондентом Shot.
«Не знаю», — ответила Лолита на вопрос о том, когда она планирует вернуться на сцену. «Пока я на пенсии и меня все устраивает», — добавила артистка. Она добавила, что любит творчество певца Shaman, в частности песню «Я русский».
Концерты певицы, в том числе юбилейный тур певицы, были отменены после ее участия «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, которая проходила в ночь на 21 декабря в Москве. Лолита впервые вышла в свет после «голой» вечеринки лишь в марте, заявив, что станет ведущей церемонии «МУЗ-ТВ. Возвращение».
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