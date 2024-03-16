Лолита раскрыла подробности своего возвращения на сцену

Лолита пока не планирует возвращаться на сцену

16 марта 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Лолита не собирается возвращаться на сцену в ближайшее время Фото: Елена Никитченко/ТАСС Певица Лолита Милявская пока не собирается возвращаться на эстраду. Об этом она поделилась с корреспондентом Shot. «Не знаю», — ответила Лолита на вопрос о том, когда она планирует вернуться на сцену. «Пока я на пенсии и меня все устраивает», — добавила артистка. Она добавила, что любит творчество певца Shaman, в частности песню «Я русский». Концерты певицы, в том числе юбилейный тур певицы, были отменены после ее участия «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, которая проходила в ночь на 21 декабря в Москве. Лолита впервые вышла в свет после «голой» вечеринки лишь в марте, заявив, что станет ведущей церемонии «МУЗ-ТВ. Возвращение». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Лолита Милявская пока не собирается возвращаться на эстраду. Об этом она поделилась с корреспондентом Shot. «Не знаю», — ответила Лолита на вопрос о том, когда она планирует вернуться на сцену. «Пока я на пенсии и меня все устраивает», — добавила артистка. Она добавила, что любит творчество певца Shaman, в частности песню «Я русский». Концерты певицы, в том числе юбилейный тур певицы, были отменены после ее участия «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, которая проходила в ночь на 21 декабря в Москве. Лолита впервые вышла в свет после «голой» вечеринки лишь в марте, заявив, что станет ведущей церемонии «МУЗ-ТВ. Возвращение».