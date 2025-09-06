Фицо выступил за обязательное предоставление гарантий безопасности РФ

Необходимо учитывать гарантии безопасности для РФ в будущих международных соглашениях по Украине. Для этого нужен комплексный подход, включающий интересы России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я рад, что ведутся переговоры, но давайте не забывать, что необходимо вести диалог о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для России. Это должен быть один пакет», — процитировало слова премьер-министра РИА Новости.
Фицо отдельно подчеркнул конструктивную позицию Словакии в отношениях с Москвой. Он выразил заинтересованность в их перезапуске после завершения конфликта.
Ранее Роберт Фицо подчеркивал, что Словакия не будет направлять военных на Украину, но готова оказывать логистическую поддержку в рамках гарантий безопасности. В то же время Москва неоднократно заявляла о недопустимости размещения войск НАТО на территории Украины и выражала готовность к политическому урегулированию конфликта.
