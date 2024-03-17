Памфилова: после порчи урн выросло число желающих проголосовать

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Элла Памфилова сообщила, что число желающих стало больше после порчи урн Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Интерес граждан к участию в голосовании возрос после инцидентов с порчей урн. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, действия «зеленчиков президента Украины Владимира Зеленского» жалки.

«Число желающих проголосовать после случаев порчи урн с бюллетенями только увеличилось», — заявила Памфилова. Слова передает ТАСС.

Она назвала инциденты «жалкими потугами зеленчиков Зеленского». По ее словам, они смешны, жалки и противны.

В первый день голосования были зафиксированы массовые случаи провокаций на выборах. Избиратели заливали бюллетени зеленкой, а также поджигали вещи. Например, в Краснодаре тринадцатилетняя девочка устроила поджог скатерти на одном из избирательных участков. Большинство бюллетеней, которые пострадали от зеленки в результате провокаций первого дня голосования, могут быть учтены при подсчете голосов, сообщили эксперты, передает «Ридус».

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Интерес граждан к участию в голосовании возрос после инцидентов с порчей урн. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, действия «зеленчиков президента Украины Владимира Зеленского» жалки. «Число желающих проголосовать после случаев порчи урн с бюллетенями только увеличилось», — заявила Памфилова. Слова передает ТАСС. Она назвала инциденты «жалкими потугами зеленчиков Зеленского». По ее словам, они смешны, жалки и противны. В первый день голосования были зафиксированы массовые случаи провокаций на выборах. Избиратели заливали бюллетени зеленкой, а также поджигали вещи. Например, в Краснодаре тринадцатилетняя девочка устроила поджог скатерти на одном из избирательных участков. Большинство бюллетеней, которые пострадали от зеленки в результате провокаций первого дня голосования, могут быть учтены при подсчете голосов, сообщили эксперты, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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