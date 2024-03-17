Памфилова: после порчи урн выросло число желающих проголосовать

Интерес граждан к участию в голосовании возрос после инцидентов с порчей урн. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, действия «зеленчиков президента Украины Владимира Зеленского» жалки.
«Число желающих проголосовать после случаев порчи урн с бюллетенями только увеличилось», — заявила Памфилова. Слова передает ТАСС.
Она назвала инциденты «жалкими потугами зеленчиков Зеленского». По ее словам, они смешны, жалки и противны.
В первый день голосования были зафиксированы массовые случаи провокаций на выборах. Избиратели заливали бюллетени зеленкой, а также поджигали вещи. Например, в Краснодаре тринадцатилетняя девочка устроила поджог скатерти на одном из избирательных участков. Большинство бюллетеней, которые пострадали от зеленки в результате провокаций первого дня голосования, могут быть учтены при подсчете голосов, сообщили эксперты, передает «Ридус».
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