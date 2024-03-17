Политика Выборы Памфилова: после порчи урн выросло число желающих проголосовать 17 марта 2024 в 17:51 Размер текста - 17 + Элла Памфилова сообщила, что число желающих стало больше после порчи урн Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Интерес граждан к участию в голосовании возрос после инцидентов с порчей урн. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, действия «зеленчиков президента Украины Владимира Зеленского» жалки. «Число желающих проголосовать после случаев порчи урн с бюллетенями только увеличилось», — заявила Памфилова. Слова передает ТАСС. Она назвала инциденты «жалкими потугами зеленчиков Зеленского». По ее словам, они смешны, жалки и противны. В первый день голосования были зафиксированы массовые случаи провокаций на выборах. Избиратели заливали бюллетени зеленкой, а также поджигали вещи. Например, в Краснодаре тринадцатилетняя девочка устроила поджог скатерти на одном из избирательных участков. Большинство бюллетеней, которые пострадали от зеленки в результате провокаций первого дня голосования, могут быть учтены при подсчете голосов, сообщили эксперты, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Интерес граждан к участию в голосовании возрос после инцидентов с порчей урн. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. По ее словам, действия «зеленчиков президента Украины Владимира Зеленского» жалки. «Число желающих проголосовать после случаев порчи урн с бюллетенями только увеличилось», — заявила Памфилова. Слова передает ТАСС. Она назвала инциденты «жалкими потугами зеленчиков Зеленского». По ее словам, они смешны, жалки и противны. В первый день голосования были зафиксированы массовые случаи провокаций на выборах. Избиратели заливали бюллетени зеленкой, а также поджигали вещи. Например, в Краснодаре тринадцатилетняя девочка устроила поджог скатерти на одном из избирательных участков. Большинство бюллетеней, которые пострадали от зеленки в результате провокаций первого дня голосования, могут быть учтены при подсчете голосов, сообщили эксперты, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям