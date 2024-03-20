В Кремле прокомментировали соглашение Армении и ЕС по наблюдательной миссии

Песков: договор Армении и ЕС по наблюдательной миссии подрывает ее эффективность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков прокомментировал соглашение Армении и ЕС по наблюдательной миссии Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Азербайджан не поддерживает приглашение Арменией наблюдательной миссии ЕС на Кавказе. По его словам, это ставит под сомнение эффективность миссии. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

«Вопрос, что является предметом наблюдением и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Если мы правильно понимаем, азербайджанская сторона весьма негативно относится к функциям этой миссии. Сомневаюсь, что с пониманием будет встречен мандат. Это одностороннее решение Еревана. Здесь, наверное, стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Азербайджан не поддерживает приглашение Арменией наблюдательной миссии ЕС на Кавказе. По его словам, это ставит под сомнение эффективность миссии. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами. «Вопрос, что является предметом наблюдением и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Если мы правильно понимаем, азербайджанская сторона весьма негативно относится к функциям этой миссии. Сомневаюсь, что с пониманием будет встречен мандат. Это одностороннее решение Еревана. Здесь, наверное, стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...