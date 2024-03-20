В Кремле прокомментировали соглашение Армении и ЕС по наблюдательной миссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Азербайджан не поддерживает приглашение Арменией наблюдательной миссии ЕС на Кавказе. По его словам, это ставит под сомнение эффективность миссии. Об этом официальный представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
«Вопрос, что является предметом наблюдением и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Если мы правильно понимаем, азербайджанская сторона весьма негативно относится к функциям этой миссии. Сомневаюсь, что с пониманием будет встречен мандат. Это одностороннее решение Еревана. Здесь, наверное, стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии», — подчеркнул Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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