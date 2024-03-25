Симоньян призвала поставить у ТЦ охрану с автоматами

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян сообщила, что владельцы ТЦ обязаны оплачивать охрану с автоматами Фото:

Владельцы торговых центров (ТЦ) должны поставить сотрудников Росгвардии с автоматами для охраны зданий. Таким мнением поделилась главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, у владельцев ТЦ есть денежные средства для оплаты данной услуги.

«Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу (охрану Росгвардии у ТЦ с автоматами — прим. URA.RU) так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, владельцы ТЦ должны самостоятельно оплачивать охрану Росгвардии.

Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что ТЦ в РФ после теракта 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» усилили охрану на входах. В частности, добавили охранников, снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж среди сотрудников.

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Владельцы торговых центров (ТЦ) должны поставить сотрудников Росгвардии с автоматами для охраны зданий. Таким мнением поделилась главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, у владельцев ТЦ есть денежные средства для оплаты данной услуги. «Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу (охрану Росгвардии у ТЦ с автоматами — прим. URA.RU) так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, владельцы ТЦ должны самостоятельно оплачивать охрану Росгвардии. Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что ТЦ в РФ после теракта 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» усилили охрану на входах. В частности, добавили охранников, снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж среди сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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