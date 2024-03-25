Симоньян призвала поставить у ТЦ охрану с автоматами

25 марта 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян сообщила, что владельцы ТЦ обязаны оплачивать охрану с автоматами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владельцы торговых центров (ТЦ) должны поставить сотрудников Росгвардии с автоматами для охраны зданий. Таким мнением поделилась главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, у владельцев ТЦ есть денежные средства для оплаты данной услуги. «Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу (охрану Росгвардии у ТЦ с автоматами — прим. URA.RU) так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, владельцы ТЦ должны самостоятельно оплачивать охрану Росгвардии. Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что ТЦ в РФ после теракта 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» усилили охрану на входах. В частности, добавили охранников, снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж среди сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы торговых центров (ТЦ) должны поставить сотрудников Росгвардии с автоматами для охраны зданий. Таким мнением поделилась главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, у владельцев ТЦ есть денежные средства для оплаты данной услуги. «Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу (охрану Росгвардии у ТЦ с автоматами — прим. URA.RU) так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например», — написала Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, владельцы ТЦ должны самостоятельно оплачивать охрану Росгвардии. Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин сообщил, что ТЦ в РФ после теракта 22 марта в подмосковном «Крокус сити холле» усилили охрану на входах. В частности, добавили охранников, снабдили их резиновыми дубинками, провели инструктаж среди сотрудников.