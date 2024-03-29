Между ХМАО и Тюменью перекрыт участок трассы

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Автомобилистов просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений Фото:

На 699 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение для всех видов транспортных средств. Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий. Информацию сообщает Госавтоинспекция Нефтеюганского района в соцсети.

«Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении временного ограничения движения транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями. На 699 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении юга ограничено движение для всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что движение по трассе будет открыто после расчистки и приведения проезжей части в безопасное состояние. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений.

Утром 29 марта в ХМАО из-за погоды перекрыли трассу между Сургутом и Когалымом. Движение было ограничено со 133 до 243 километр автодороги.

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На 699 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение для всех видов транспортных средств. Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий. Информацию сообщает Госавтоинспекция Нефтеюганского района в соцсети. «Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении временного ограничения движения транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями. На 699 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении юга ограничено движение для всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что движение по трассе будет открыто после расчистки и приведения проезжей части в безопасное состояние. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений. Утром 29 марта в ХМАО из-за погоды перекрыли трассу между Сургутом и Когалымом. Движение было ограничено со 133 до 243 километр автодороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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