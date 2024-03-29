Между ХМАО и Тюменью перекрыт участок трассы

29 марта 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На 699 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение для всех видов транспортных средств. Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий. Информацию сообщает Госавтоинспекция Нефтеюганского района в соцсети. «Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении временного ограничения движения транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями. На 699 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении юга ограничено движение для всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что движение по трассе будет открыто после расчистки и приведения проезжей части в безопасное состояние. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений. Утром 29 марта в ХМАО из-за погоды перекрыли трассу между Сургутом и Когалымом. Движение было ограничено со 133 до 243 километр автодороги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 699 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение для всех видов транспортных средств. Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий. Информацию сообщает Госавтоинспекция Нефтеюганского района в соцсети. «Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении временного ограничения движения транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями. На 699 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении юга ограничено движение для всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что движение по трассе будет открыто после расчистки и приведения проезжей части в безопасное состояние. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений. Утром 29 марта в ХМАО из-за погоды перекрыли трассу между Сургутом и Когалымом. Движение было ограничено со 133 до 243 километр автодороги.