Между ХМАО и Тюменью перекрыт участок трассы

На 699 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск ограничено движение для всех видов транспортных средств. Мера введена из-за неблагоприятных погодных условий. Информацию сообщает Госавтоинспекция Нефтеюганского района в соцсети.
«Госавтоинспекция Нефтеюганского района информирует о введении временного ограничения движения транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями. На 699 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в направлении юга ограничено движение для всех транспортных средств», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что движение по трассе будет открыто после расчистки и приведения проезжей части в безопасное состояние. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом введенных ограничений.
Утром 29 марта в ХМАО из-за погоды перекрыли трассу между Сургутом и Когалымом. Движение было ограничено со 133 до 243 километр автодороги.
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