Что известно о новых командующих флотами РФ

Шойгу: Александр Моисеев стал новым главкомом ВМФ

02 апреля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Александр Моисеев имеет звание Героя России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о назначении Героя РФ, адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом. Также командующим Северным флотом стал вице-адмирал Костантин Кабанцов, а главой Черноморского флота — вице-адмирал Сергей Пинчук. О биографии новых командующих — в материале URA.RU. Александр Моисеев Биография Моисеев родился в 1962 году в селе Борском Калининградской области. После школы будущий командир отучился в кинотехникуме в городе Советске. В 1981 году он вступил в ряды Советской армии, отслужив в Уральском военном округе. Также с 1982 по 1987 годы Моисеев учился в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Петербурге. В 1995 году отучился в Высших специальных офицерских классах ВМФ. Однако позже он продолжил военную карьеру, в 2003 году окончив Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова, а также военно-морской факультет Военной академии Генштаба ВС РФ в 2011-м. Карьера Военная служба Моисеева была связана с атомными подводными ракетоносцами проекта «Дельфин» Северного флота. Начиная с 1987 года, он прошел путь от инженера вычислительной группы до командира радиотехнической боевой части на ракетном подводном крейсере стратегического назначения (РПКСН) К-117. Далее он служил на РПКСН К-18, где занимал должность старшего помощника командира по боевому управлению. Позже Моисеев старшим помощником командира и затем командиром второго экипажа РПКСН К-407 «Новомосковск». Под его командованием был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Штиль-1» с борта подводной лодки. С 2003 года он занимал руководящие посты в 31-й дивизии подводных лодок. В 2018 и 2019 годах адмирал был назначен командующим Черноморским, а затем и Северным флотами. О возможном назначении Моисеева на пост главкома URA.RU писало еще в середине марта. Позже экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов подтвердил агентству повышение военного. Награды Моисеев имеет два Ордена Мужества, первый из которых он получил во время арктического похода на РПКСН К-117 в 1994 году. Вторую награду он получил, командуя 31-й дивизией подводных лодок, ставшей под началом Моисеева лучшей на Северном флоте. Помимо этого, адмирал был в совете депутатов ЗАТО Александровск и избирался от партии «Единая Россия». За свои заслуги он был удостоен звания Героя Российской Федерации и множества других наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден «За военные заслуги». Костантин Кабанцов Константин Кабанцов — новый командующий Северным флотом Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Биография Будущий командир Северного флота родился в 1968 году в Семипалатинске (ныне Семей) Казахской ССР. В 1990-м Кабанцов окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, а в 2007 и в 2018 годах — Военно-морскую академию имени Кузнецова и Военную академию Генштаба ВС РФ соответственно. Карьера Кабанцов посвятил себя службе на атомных подводных лодках Северного флота. Военный прошел путь от командира группы штурманской боевой части до замкомандующего объединением. Так, в 2003 году он возглавил подлодку «Гепард». В период с 2006 по 2016 год Константин Петрович занимал посты замкомандующего и командира 24-й дивизии подводных лодок. С 2018 по 2020 год Кабанцов командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота, а с 2020 по 2021 год — Приморской флотилией Тихоокеанского флота. В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил вице-адмирала Кабанцова начальником штаба Северного флота и первым заместителем командующего флотом. Награды За свою службу и значительный вклад в обороноспособность страны. Так, Кабанцов был удостоен ордена «За военные заслуги» и множества медалей. Сергей Пинчук Новым командиром Черноморского флота стал Сергей Пинчук Фото: Вадим Савицкий/ТАСС Биография Пинчук родился в 1971 году в Севастополе в семье военного моряка. После окончания Ленинградского Нахимовского училища в 1993 году будущий командир начал службу на эскадренном миноносце «Настойчивый» проекта 956А «Сарыч» — флагмане Балтийского флота. Карьера На судне он поднялся с должности командира зенитно-ракетной батареи до старшего помощника корабля, которым Пинчук командовал с 2004 по 2006 годы. Позже военный продолжил карьеру на Ленинградской военно-морской базе, где с 2010 по 2011 годы был начальником штаба первого зама базы. В 2011 году Сергей Пинчук был назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С июля 2016 года он исполнял обязанности командующего Каспийской флотилией, а позже занял эту должность официально. Награды В 2021 году Пинчук получил звание вице-адмирала. Также он имеет орден «За военные заслуги», которого был удостоен в 2009 году, и различные медали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о назначении Героя РФ, адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом. Также командующим Северным флотом стал вице-адмирал Костантин Кабанцов, а главой Черноморского флота — вице-адмирал Сергей Пинчук. О биографии новых командующих — в материале URA.RU. Моисеев родился в 1962 году в селе Борском Калининградской области. После школы будущий командир отучился в кинотехникуме в городе Советске. В 1981 году он вступил в ряды Советской армии, отслужив в Уральском военном округе. Также с 1982 по 1987 годы Моисеев учился в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Петербурге. В 1995 году отучился в Высших специальных офицерских классах ВМФ. Однако позже он продолжил военную карьеру, в 2003 году окончив Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова, а также военно-морской факультет Военной академии Генштаба ВС РФ в 2011-м. Военная служба Моисеева была связана с атомными подводными ракетоносцами проекта «Дельфин» Северного флота. Начиная с 1987 года, он прошел путь от инженера вычислительной группы до командира радиотехнической боевой части на ракетном подводном крейсере стратегического назначения (РПКСН) К-117. Далее он служил на РПКСН К-18, где занимал должность старшего помощника командира по боевому управлению. Позже Моисеев старшим помощником командира и затем командиром второго экипажа РПКСН К-407 «Новомосковск». Под его командованием был осуществлен успешный запуск ракеты-носителя «Штиль-1» с борта подводной лодки. С 2003 года он занимал руководящие посты в 31-й дивизии подводных лодок. В 2018 и 2019 годах адмирал был назначен командующим Черноморским, а затем и Северным флотами. О возможном назначении Моисеева на пост главкома URA.RU писало еще в середине марта. Позже экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов подтвердил агентству повышение военного. Моисеев имеет два Ордена Мужества, первый из которых он получил во время арктического похода на РПКСН К-117 в 1994 году. Вторую награду он получил, командуя 31-й дивизией подводных лодок, ставшей под началом Моисеева лучшей на Северном флоте. Помимо этого, адмирал был в совете депутатов ЗАТО Александровск и избирался от партии «Единая Россия». За свои заслуги он был удостоен звания Героя Российской Федерации и множества других наград, включая орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орден «За военные заслуги». Будущий командир Северного флота родился в 1968 году в Семипалатинске (ныне Семей) Казахской ССР. В 1990-м Кабанцов окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, а в 2007 и в 2018 годах — Военно-морскую академию имени Кузнецова и Военную академию Генштаба ВС РФ соответственно. Кабанцов посвятил себя службе на атомных подводных лодках Северного флота. Военный прошел путь от командира группы штурманской боевой части до замкомандующего объединением. Так, в 2003 году он возглавил подлодку «Гепард». В период с 2006 по 2016 год Константин Петрович занимал посты замкомандующего и командира 24-й дивизии подводных лодок. С 2018 по 2020 год Кабанцов командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота, а с 2020 по 2021 год — Приморской флотилией Тихоокеанского флота. В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин назначил вице-адмирала Кабанцова начальником штаба Северного флота и первым заместителем командующего флотом. За свою службу и значительный вклад в обороноспособность страны. Так, Кабанцов был удостоен ордена «За военные заслуги» и множества медалей. Пинчук родился в 1971 году в Севастополе в семье военного моряка. После окончания Ленинградского Нахимовского училища в 1993 году будущий командир начал службу на эскадренном миноносце «Настойчивый» проекта 956А «Сарыч» — флагмане Балтийского флота. На судне он поднялся с должности командира зенитно-ракетной батареи до старшего помощника корабля, которым Пинчук командовал с 2004 по 2006 годы. Позже военный продолжил карьеру на Ленинградской военно-морской базе, где с 2010 по 2011 годы был начальником штаба первого зама базы. В 2011 году Сергей Пинчук был назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С июля 2016 года он исполнял обязанности командующего Каспийской флотилией, а позже занял эту должность официально. В 2021 году Пинчук получил звание вице-адмирала. Также он имеет орден «За военные заслуги», которого был удостоен в 2009 году, и различные медали.