02 апреля 2024

В РФ доходы от приватизации превысили план на 80%

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Бюджет". Москва, экономика, бюджет
Растут поступления в бюджет РФ от приватизации госимущества Фото:

В России доходы от приватизации выросли на 80% по итогам первого квартала. Об этом сообщили в Росимуществе.

«В федеральном бюджете на 2024—2026 годы запланированы поступления от продажи госимущества на 1,2 млрд рублей ежегодно. При этом, только в I квартале 2024 года фактические доходы от приватизации превысили прогноз на 83% и составили 2,2 млрд рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Росимущества.

В 2023 году РФ также демонстрировала значительный успех в сфере приватизации государственных активов, значительно превысив запланированные показатели. По данным Росимущества, в федеральный бюджет было направлено 28,9 млрд рублей от продажи госимущества, что в 16 раз превысило первоначальный план, составлявший всего 1,8 млрд рублей.

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В России доходы от приватизации выросли на 80% по итогам первого квартала. Об этом сообщили в Росимуществе. «В федеральном бюджете на 2024—2026 годы запланированы поступления от продажи госимущества на 1,2 млрд рублей ежегодно. При этом, только в I квартале 2024 года фактические доходы от приватизации превысили прогноз на 83% и составили 2,2 млрд рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Росимущества. В 2023 году РФ также демонстрировала значительный успех в сфере приватизации государственных активов, значительно превысив запланированные показатели. По данным Росимущества, в федеральный бюджет было направлено 28,9 млрд рублей от продажи госимущества, что в 16 раз превысило первоначальный план, составлявший всего 1,8 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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