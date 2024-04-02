В РФ доходы от приватизации превысили план на 80%

03 апреля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Растут поступления в бюджет РФ от приватизации госимущества Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России доходы от приватизации выросли на 80% по итогам первого квартала. Об этом сообщили в Росимуществе. «В федеральном бюджете на 2024—2026 годы запланированы поступления от продажи госимущества на 1,2 млрд рублей ежегодно. При этом, только в I квартале 2024 года фактические доходы от приватизации превысили прогноз на 83% и составили 2,2 млрд рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Росимущества. В 2023 году РФ также демонстрировала значительный успех в сфере приватизации государственных активов, значительно превысив запланированные показатели. По данным Росимущества, в федеральный бюджет было направлено 28,9 млрд рублей от продажи госимущества, что в 16 раз превысило первоначальный план, составлявший всего 1,8 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России доходы от приватизации выросли на 80% по итогам первого квартала. Об этом сообщили в Росимуществе. «В федеральном бюджете на 2024—2026 годы запланированы поступления от продажи госимущества на 1,2 млрд рублей ежегодно. При этом, только в I квартале 2024 года фактические доходы от приватизации превысили прогноз на 83% и составили 2,2 млрд рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Росимущества. В 2023 году РФ также демонстрировала значительный успех в сфере приватизации государственных активов, значительно превысив запланированные показатели. По данным Росимущества, в федеральный бюджет было направлено 28,9 млрд рублей от продажи госимущества, что в 16 раз превысило первоначальный план, составлявший всего 1,8 млрд рублей.