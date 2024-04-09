Военкор Руденко: российские войска готовятся к штурму Часова Яра. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, военные, спецоперация, здание, солдат
Армия России расширяет плацдарм для штурма Часова Яра, пишут военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ готовятся к штурму Часова Яра на артемовском направлении. На данный момент они расширяют плацдарм. Об этом сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко.

«Наши военные закрепились на восточных окраинах города и сейчас расширяют плацдарм для входа», — пишет Руденко в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ сложно справляться с атаками ВС РФ на этом направлении.

Ранее российские военные захватили опорный пункт около Часова Яра. В Минобороны РФ отметили, что перед наступлением войска провели воздушную разведку местности. Во время нее были выявлены основные огневые точки армии Украины.

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ВС РФ готовятся к штурму Часова Яра на артемовском направлении. На данный момент они расширяют плацдарм. Об этом сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко. «Наши военные закрепились на восточных окраинах города и сейчас расширяют плацдарм для входа», — пишет Руденко в своем telegram-канале. Он добавил, что ВСУ сложно справляться с атаками ВС РФ на этом направлении. Ранее российские военные захватили опорный пункт около Часова Яра. В Минобороны РФ отметили, что перед наступлением войска провели воздушную разведку местности. Во время нее были выявлены основные огневые точки армии Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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