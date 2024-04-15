В Китае объяснили, сможет ли Иран пробить «железный купол» Израиля

Global News: иранские дроны-смертники способны пробить «железный купол» Израиля

15 апреля 2024 в 08:09 Размер текста - 17 +

Вэй Дунсюй сообщил, что дроны Ирана могут достигать тысячи километров Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Иранские дроны-смертники обладают достаточным потенциалом для преодоления израильской системы противовоздушной обороны «железный купол». Об этом заявил редактор военной программы на радио Global News Radio Вэй Дунсюй. «Что касается Израиля, даже если его система обороны „Железный купол“ сможет перехватывать дроны-смертники, если за короткое время появится большое количество дронов, система ПВО Израиля столкнется со значительным давлением», — заявил Вэй в беседе с журналом Global News . По его словам, иранские беспилотники могут достигать сотен или даже тысяч километров. Это ставит под угрозу эффективность «железного купола» при массированной атаке. Вэй также отметил, что Иран способен оснащать проиранские группировки дронами-смертниками для скоординированных атак из близких к Израилю позиций. Кроме того, Тегеран располагает баллистическими и крылатыми ракетами с дальностью до 2000 и более 1000 километров соответственно, что позволяет охватывать большую часть Ближнего Востока. По его словам, после нанесения удара по базам ВВС Израиля возможности контратаки израильских ВС также будут ослаблены. Ранее сообщалось, что Израиль определится с видом ответа на атаку Ирана в ближайшие дни, передает RT. Иран устроил массированную атаку беспилотниками 14 апреля. США помогли Израилю. ВС США перехватили более 70 беспилотников и три ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иранские дроны-смертники обладают достаточным потенциалом для преодоления израильской системы противовоздушной обороны «железный купол». Об этом заявил редактор военной программы на радио Global News Radio Вэй Дунсюй. «Что касается Израиля, даже если его система обороны „Железный купол“ сможет перехватывать дроны-смертники, если за короткое время появится большое количество дронов, система ПВО Израиля столкнется со значительным давлением», — заявил Вэй в беседе с журналом Global News. По его словам, иранские беспилотники могут достигать сотен или даже тысяч километров. Это ставит под угрозу эффективность «железного купола» при массированной атаке. Вэй также отметил, что Иран способен оснащать проиранские группировки дронами-смертниками для скоординированных атак из близких к Израилю позиций. Кроме того, Тегеран располагает баллистическими и крылатыми ракетами с дальностью до 2000 и более 1000 километров соответственно, что позволяет охватывать большую часть Ближнего Востока. По его словам, после нанесения удара по базам ВВС Израиля возможности контратаки израильских ВС также будут ослаблены. Ранее сообщалось, что Израиль определится с видом ответа на атаку Ирана в ближайшие дни, передает RT. Иран устроил массированную атаку беспилотниками 14 апреля. США помогли Израилю. ВС США перехватили более 70 беспилотников и три ракеты.