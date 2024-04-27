В США раскрыли, почему Байден вооружает Израиль тайно

Президент США Джо Байден тайно вооружает Израиль, так как боится осуждения членов демократической партии. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Демократическая партия глубоко расколота войной в секторе Газа: некоторые демократы в Палате представителей и Сенате призывают [Байдена] отправлять меньше бомб в Израиль, а заявления о поставках оружия могут усилить эти дебаты», — пишет обозреватель Николас Кристоф The New York Times. Там же завили, что американский президент подвергается критике из-за того, что отправляет недостаточное количество оружия Украине.
Обозреватель отмечает, что в интересах Джо Байдена — привлечь внимание к поставкам оружия Киеву. Заявления властей США побуждают европейских союзников также отправлять больше оружия Украине.
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Президент США Джо Байден тайно вооружает Израиль, так как боится осуждения членов демократической партии. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Демократическая партия глубоко расколота войной в секторе Газа: некоторые демократы в Палате представителей и Сенате призывают [Байдена] отправлять меньше бомб в Израиль, а заявления о поставках оружия могут усилить эти дебаты», — пишет обозреватель Николас Кристоф The New York Times. Там же завили, что американский президент подвергается критике из-за того, что отправляет недостаточное количество оружия Украине. Обозреватель отмечает, что в интересах Джо Байдена — привлечь внимание к поставкам оружия Киеву. Заявления властей США побуждают европейских союзников также отправлять больше оружия Украине.