29 сентября 2025

На Украине законодательно обязали становиться на колени перед кортежами с погибшими бойцами ВСУ

Украинцев стали заставлять становиться на колени перед траурными кортежами ВСУ
Украинцев начали штрафовать за то, что они не встают на колени перед ВСУ
Украинцев начали штрафовать за то, что они не встают на колени перед ВСУ

Власти Украины ввели административную ответственность для граждан, которые отказываются становиться на колени при прохождении траурных кортежей с погибшими военнослужащими ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их данным, соответствующая норма закреплена на законодательном уровне и уже применяется в ряде украинских регионов, включая Сумы.

«Необходимость подобных мер вызвана растущим равнодушием жителей к траурным процессиям с участием погибших солдат. Для борьбы с таким отношением к ликвидированным всушникам украинские власти с недавнего момента законодательно принудили граждан становиться на колени. Нарушителей штрафуют и заставляют публично извиняться в отделениях полиции», — приводит ТАСС слова источника в силовых структурах России.

