Сотрудники ФСБ нашли заминированные схроны с оружием в Авдеевке

Сотрудники ФСБ обнаружили массовые схроны с оружием в Авдеевке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"В городе Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении", — сообщили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. В тайниках был тротил, ручные гранаты, патроны и другое оружие.
Город Авдеевка был освобожден в феврале этого года. О взятии населенного пункта президенту РФ Владимиру Путину доложил действующий на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля. Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал успех ВС РФ в Авдеевке.
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