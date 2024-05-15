Сотрудники ФСБ нашли заминированные схроны с оружием в Авдеевке

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В Авдеевке нашли заминированные схроны со взрывчаткой и патронами
В Авдеевке нашли заминированные схроны со взрывчаткой и патронами Фото:

Сотрудники ФСБ обнаружили массовые схроны с оружием в Авдеевке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

"В городе Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении", — сообщили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. В тайниках был тротил, ручные гранаты, патроны и другое оружие.

Город Авдеевка был освобожден в феврале этого года. О взятии населенного пункта президенту РФ Владимиру Путину доложил действующий на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля. Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал успех ВС РФ в Авдеевке.

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Сотрудники ФСБ обнаружили массовые схроны с оружием в Авдеевке. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "В городе Авдеевка обнаружено несколько заминированных схронов, оставленных украинскими войсками при отступлении", — сообщили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. В тайниках был тротил, ручные гранаты, патроны и другое оружие. Город Авдеевка был освобожден в феврале этого года. О взятии населенного пункта президенту РФ Владимиру Путину доложил действующий на тот момент министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 февраля. Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал успех ВС РФ в Авдеевке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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