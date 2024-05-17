Семьи погибших участников СВО с детьми до 23 лет смогут получать две пенсии

Рабочая группа по вопросам СВО, которая работает в интересах участников спецоперации на Украине, внесла в Госдуму очередной соответствующий законопроект. Благодаря ему семьи погибших участников СВО с детьми смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» и глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак.
"Семьи погибших участников СВО с детьми смогут получать одновременно две пенсии до достижения ребенком 23 лет", — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он напомнил, что сейчас некоторые и так имеют право на получение двойной пенсии — страховой и пенсии по потере кормильца. Однако это касается тех семей, где воспитываются дети до восьми лет.
Партия "Единая Россия" продолжает работать в интересах участников СВО и жителей новых регионов. С начала СВО и по апрель этого года партия направила в новые регионы 13 миллиардов рублей на помощь военным и жителям Донбасса.
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