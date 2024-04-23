«Единая Россия» собрала более десятка миллиардов на помощь военным с начала СВО

23 апреля 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Андрей Турчак заявил, что ЕР оправила более 110 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Региональные отделения «Единой России» с начала СВО собрали и направили в новые регионы РФ 13 миллиардов рублей на помощь военным и жителям Новороссии. Также было собрано более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «С начала СВО региональные отделения „Единой России“ собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», — заявил Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба ЕР на своем официальном сайте. По словам Турчака, на базе Центра беспилотных систем было организовано производство FPV-дронов «Скворец». При этом уже тысячи этих беспилотников были переданы Вооруженным силам РФ, подчеркнул секретарь генсовета. Центрального исполкома партии Александр Сидякин уточнил, что вскоре бойцам отправят еще две тысячи. Турчак также отметил значительный вклад партии в оказание помощи детям, нуждающимся в медицинском лечении и реабилитации. Так, более полутора тысяч детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники. Кроме того, глава штаба ЕР, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что партия медико-психологической реабилитацией детей из Белгородской области. Так, более 500 маленьким жителям региона и их родителям организовали отдых для восстановления. «Всего по инициативе партии „Единая Россия“ за два года с начала СВО из Курганской области было отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, и участников СВО. Для мирных жителей — продукты питания, средства гигиены, бытовые принадлежности, книги, канцелярские товары, детские игрушки, одежда. Для бойцов — автомобили, генераторы, портативные аккумуляторы, балаклавы, квадрокоптеры, печи, термобелье, средства личной гигиены», — рассказал заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Курганского регионального отделения Партии Родион Вяткин. По его словам, поддержку военным и жителям новых регионов оказывают не только организации, но и граждане. Они плетут маскировочные сети и вяжут теплые вещи. Вклад фракции в поддержку бойцов и гражданских отметили в Минобороны, МЧС и ФМБА. Сам Турчак поблагодарил участников регионального штаба. Он заявил, что фракция смогла объединить общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерских организаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональные отделения «Единой России» с начала СВО собрали и направили в новые регионы РФ 13 миллиардов рублей на помощь военным и жителям Новороссии. Также было собрано более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «С начала СВО региональные отделения „Единой России“ собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», — заявил Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба ЕР на своем официальном сайте. По словам Турчака, на базе Центра беспилотных систем было организовано производство FPV-дронов «Скворец». При этом уже тысячи этих беспилотников были переданы Вооруженным силам РФ, подчеркнул секретарь генсовета. Центрального исполкома партии Александр Сидякин уточнил, что вскоре бойцам отправят еще две тысячи. Турчак также отметил значительный вклад партии в оказание помощи детям, нуждающимся в медицинском лечении и реабилитации. Так, более полутора тысяч детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники. Кроме того, глава штаба ЕР, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова отметила, что партия медико-психологической реабилитацией детей из Белгородской области. Так, более 500 маленьким жителям региона и их родителям организовали отдых для восстановления. «Всего по инициативе партии „Единая Россия“ за два года с начала СВО из Курганской области было отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР, и участников СВО. Для мирных жителей — продукты питания, средства гигиены, бытовые принадлежности, книги, канцелярские товары, детские игрушки, одежда. Для бойцов — автомобили, генераторы, портативные аккумуляторы, балаклавы, квадрокоптеры, печи, термобелье, средства личной гигиены», — рассказал заместитель секретаря Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Курганского регионального отделения Партии Родион Вяткин. По его словам, поддержку военным и жителям новых регионов оказывают не только организации, но и граждане. Они плетут маскировочные сети и вяжут теплые вещи. Вклад фракции в поддержку бойцов и гражданских отметили в Минобороны, МЧС и ФМБА. Сам Турчак поблагодарил участников регионального штаба. Он заявил, что фракция смогла объединить общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, «Волонтерской роты», партнерских организаций.