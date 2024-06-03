Врач раскрыл, при каких тяжелых болезнях отекают ноги

Отеки нижних конечностей могут сигнализировать о серьезных заболеваниях — проблемы с почками, печенью, венозной или эндокринной системами. Об этом заявил доцент медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян.
«Могут быть всевозможные хирургические заболевания, такие как варикозная болезнь, хроническая лимфо-венозная недостаточность, когда не справляется венозная система. Дальше почки: либо они не справляются с выведением воды, либо человек теряет слишком много белка», — объяснил Грант Шехян, почему отекают ноги. Его слова приводит NEWS.RU. Он добавил, что причина может скрываться и в проблемах с печенью.
Эксперт подчеркнул серьезность состояний, связанных с почками, печенью, венозной и эндокринной системами, и необходимость профессиональной медицинской помощи в таких случаях. Самостоятельное лечение может быть опасным.
Ранее хирург-флеболог Армен Авакян в разговоре с URA.RU объяснил опасность привычки класть ногу на ногу. По его словам, таким образом деформируются позвоночник, из-за чего заболеть может не только спина, но и ноги. В них может появиться ощущения отечности. Также эксперты рекомендуют не сидеть долго на месте, так как замедляется течение крови.
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