Врач раскрыл, при каких тяжелых болезнях отекают ноги

Кардиолог Шехян: ноги отекают при варикозе, из-за проблем с сердцем или почками
© Служба новостей «URA.RU»
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Ноги могут отекать из-за проблем с почками, лечиться самостоятельно не стоит, заявил Грант Шехян
Ноги могут отекать из-за проблем с почками, лечиться самостоятельно не стоит, заявил Грант Шехян Фото:

Отеки нижних конечностей могут сигнализировать о серьезных заболеваниях — проблемы с почками, печенью, венозной или эндокринной системами. Об этом заявил доцент медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян.

«Могут быть всевозможные хирургические заболевания, такие как варикозная болезнь, хроническая лимфо-венозная недостаточность, когда не справляется венозная система. Дальше почки: либо они не справляются с выведением воды, либо человек теряет слишком много белка», — объяснил Грант Шехян, почему отекают ноги. Его слова приводит NEWS.RU. Он добавил, что причина может скрываться и в проблемах с печенью.

Эксперт подчеркнул серьезность состояний, связанных с почками, печенью, венозной и эндокринной системами, и необходимость профессиональной медицинской помощи в таких случаях. Самостоятельное лечение может быть опасным.

Ранее хирург-флеболог Армен Авакян в разговоре с URA.RU объяснил опасность привычки класть ногу на ногу. По его словам, таким образом деформируются позвоночник, из-за чего заболеть может не только спина, но и ноги. В них может появиться ощущения отечности. Также эксперты рекомендуют не сидеть долго на месте, так как замедляется течение крови.

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Отеки нижних конечностей могут сигнализировать о серьезных заболеваниях — проблемы с почками, печенью, венозной или эндокринной системами. Об этом заявил доцент медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян. «Могут быть всевозможные хирургические заболевания, такие как варикозная болезнь, хроническая лимфо-венозная недостаточность, когда не справляется венозная система. Дальше почки: либо они не справляются с выведением воды, либо человек теряет слишком много белка», — объяснил Грант Шехян, почему отекают ноги. Его слова приводит NEWS.RU. Он добавил, что причина может скрываться и в проблемах с печенью. Эксперт подчеркнул серьезность состояний, связанных с почками, печенью, венозной и эндокринной системами, и необходимость профессиональной медицинской помощи в таких случаях. Самостоятельное лечение может быть опасным. Ранее хирург-флеболог Армен Авакян в разговоре с URA.RU объяснил опасность привычки класть ногу на ногу. По его словам, таким образом деформируются позвоночник, из-за чего заболеть может не только спина, но и ноги. В них может появиться ощущения отечности. Также эксперты рекомендуют не сидеть долго на месте, так как замедляется течение крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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