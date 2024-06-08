В зоне СВО врач ценой своей жизни спас семь бойцов спецназа

Российский военно-полевой хирург совершил героический поступок, пожертвовав своей жизнью, чтобы спасти раненых спецназовцев. Об этом рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — заявила Цивилева. Об этой истории она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Цивилева так же отметила, что встречи с подобными героическими людьми заставляют задуматься о ценностях человеческих взаимоотношений. По словам председателя фонда «Защитники Отечества», современные герои, участники СВО, своим примером вдохновляют людей. Их подвиги также способны привести к пониманию основ нравственности человека.
Ранее два пермских медика удостоились медалей «За содействие СВО». Главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов и заведующая детским хирургическим отделением №2 и №3 КДКБ Ольга Сухоставская были награждены за отправку гуманитарных грузов в зону спецоперации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.