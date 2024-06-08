08 июня 2024

В зоне СВО врач ценой своей жизни спас семь бойцов спецназа

Цивилева: хирург закрыл собой вход в палатку с ранеными бойцами от дрона ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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На СВО врач спас семерых бойцов спецназа ценой своей жизни
На СВО врач спас семерых бойцов спецназа ценой своей жизни Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский военно-полевой хирург совершил героический поступок, пожертвовав своей жизнью, чтобы спасти раненых спецназовцев. Об этом рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — заявила Цивилева. Об этой истории она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Цивилева так же отметила, что встречи с подобными героическими людьми заставляют задуматься о ценностях человеческих взаимоотношений. По словам председателя фонда «Защитники Отечества», современные герои, участники СВО, своим примером вдохновляют людей. Их подвиги также способны привести к пониманию основ нравственности человека.

Ранее два пермских медика удостоились медалей «За содействие СВО». Главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов и заведующая детским хирургическим отделением №2 и №3 КДКБ Ольга Сухоставская были награждены за отправку гуманитарных грузов в зону спецоперации.

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Российский военно-полевой хирург совершил героический поступок, пожертвовав своей жизнью, чтобы спасти раненых спецназовцев. Об этом рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. «Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, и они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — заявила Цивилева. Об этой истории она сообщила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Цивилева так же отметила, что встречи с подобными героическими людьми заставляют задуматься о ценностях человеческих взаимоотношений. По словам председателя фонда «Защитники Отечества», современные герои, участники СВО, своим примером вдохновляют людей. Их подвиги также способны привести к пониманию основ нравственности человека. Ранее два пермских медика удостоились медалей «За содействие СВО». Главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов и заведующая детским хирургическим отделением №2 и №3 КДКБ Ольга Сухоставская были награждены за отправку гуманитарных грузов в зону спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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