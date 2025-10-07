Дачникам раскрыли рецепт выращивания «бомбического» чеснока

Агроном Алексеева: каким образом вырастить крупный чеснок для долгого хранения
Чтобы вырастить крупный и долго хранящийся чеснок, важно соблюдать агротехнику на всех этапах — от выбора сорта до уборки урожая. Секретами выращивания озимых и яровых сортов в интервью поделилась опытный агроном Ирина Алексеева.

Для получения крупных головок лучше выбрать озимые сорта — «Любаша», «Добрыня» или «Гермидор». Их высаживают в октябре до заморозков. Яровые сорта («Гулливер», «Еленовский») сажают весной в прогретую почву — они мельче, но хранятся до полутора лет, передает aif.ru.

Посадочное место должно быть солнечным, без застоя воды. Перед высадкой почву удобряют перегноем, золой и суперфосфатом. Сажать нужно по схеме 10?20 см на глубину 5-8 см, обязательно мульчируя грядки.

Главные секреты ухода:

· Полив 1-2 раза в неделю во время роста

· Подкормка азотом ранней весной и калием при формировании головок

· Обязательное удаление стрелок у озимых сортов

· Прекращение полива за месяц до уборки

Сигналом к уборке служат пожелтение нижних листьев и выпрямление стрелок. Головки аккуратно подкапывают вилами и сушат 2-3 недели в проветриваемом помещении. Для долгого хранения оптимальна температура +1...+5°C — чеснок можно заплести в косы, сложить в сетки или хранить в банках с солью.

Ранее публиковалась информация о секретах посадки помидоров и о правилах ухода за рассадой. В беседе с корреспондентом URA.RU биолог Михаил Воробьев раскрыл секреты выращивания томатов в теплице.

