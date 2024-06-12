12 июня 2024

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25—5,5%

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую процентную ставку без изменений. По результатам последнего заседания, ставка сохранена на уровне 5,25-5,5%. Это решение было обнародовано на официальном сайте регулятора.

«Комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%», — говорится в сообщении ФРС. При этом подчеркивается, что любые будущие корректировки будут основываться на тщательной оценке экономических перспектив и баланса рисков.

ФРС подчеркнула важность достижения большей уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% перед тем, как будет рассмотрен вопрос о снижении ставки. Это заявление указывает на осторожный подход регулятора к монетарной политике в текущих экономических условиях.

Ранее в США предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции, передает RT. По информации, опубликованной ранее на ABC News, инфляция в США продолжает оставаться ключевой экономической проблемой, вызывающей беспокойство у политиков и экспертов. Управление инфляцией и контроль за ростом цен являются основными задачами ФРС в текущем экономическом цикле.

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Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую процентную ставку без изменений. По результатам последнего заседания, ставка сохранена на уровне 5,25-5,5%. Это решение было обнародовано на официальном сайте регулятора. «Комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%», — говорится в сообщении ФРС. При этом подчеркивается, что любые будущие корректировки будут основываться на тщательной оценке экономических перспектив и баланса рисков. ФРС подчеркнула важность достижения большей уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% перед тем, как будет рассмотрен вопрос о снижении ставки. Это заявление указывает на осторожный подход регулятора к монетарной политике в текущих экономических условиях. Ранее в США предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции, передает RT. По информации, опубликованной ранее на ABC News, инфляция в США продолжает оставаться ключевой экономической проблемой, вызывающей беспокойство у политиков и экспертов. Управление инфляцией и контроль за ростом цен являются основными задачами ФРС в текущем экономическом цикле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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