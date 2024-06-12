ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25—5,5%

12 июня 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую процентную ставку без изменений. По результатам последнего заседания, ставка сохранена на уровне 5,25-5,5%. Это решение было обнародовано на официальном сайте регулятора. «Комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%», — говорится в сообщении ФРС. При этом подчеркивается, что любые будущие корректировки будут основываться на тщательной оценке экономических перспектив и баланса рисков. ФРС подчеркнула важность достижения большей уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% перед тем, как будет рассмотрен вопрос о снижении ставки. Это заявление указывает на осторожный подход регулятора к монетарной политике в текущих экономических условиях. Ранее в США предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции, передает RT. По информации, опубликованной ранее на ABC News, инфляция в США продолжает оставаться ключевой экономической проблемой, вызывающей беспокойство у политиков и экспертов. Управление инфляцией и контроль за ростом цен являются основными задачами ФРС в текущем экономическом цикле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую процентную ставку без изменений. По результатам последнего заседания, ставка сохранена на уровне 5,25-5,5%. Это решение было обнародовано на официальном сайте регулятора. «Комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%», — говорится в сообщении ФРС. При этом подчеркивается, что любые будущие корректировки будут основываться на тщательной оценке экономических перспектив и баланса рисков. ФРС подчеркнула важность достижения большей уверенности в том, что инфляция вернется к целевому уровню в 2% перед тем, как будет рассмотрен вопрос о снижении ставки. Это заявление указывает на осторожный подход регулятора к монетарной политике в текущих экономических условиях. Ранее в США предложили распустить Федрезерв из-за высокой инфляции, передает RT. По информации, опубликованной ранее на ABC News, инфляция в США продолжает оставаться ключевой экономической проблемой, вызывающей беспокойство у политиков и экспертов. Управление инфляцией и контроль за ростом цен являются основными задачами ФРС в текущем экономическом цикле.