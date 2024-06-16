Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра»: главное о СВО к 16 июня

Зеленский: Киев пойдет на переговоры с РФ при принятии целостности Украины

16 июня 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что второй саммит по Украине положит начало мирному процессу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией, если ВС РФ отодвинут войска, а Россия будет «уважать территориальную целостность» страны. Участники конференции по Украине в Швейцарии подписали итоговую декларацию. ВС РФ освободили важный населенный пункт в Запорожской области, бои за который шли с прошлого года. Главные новости спецоперации к вечеру 16 июня — в материале URA.RU. Зеленский заявил, что готов пойти на переговоры «уже завтра» Украинский лидер считает, что переговоры между Киевом и Москвой могут начаться «хоть завтра». Однако для этого ВС РФ надо вывести войска из зоны спецоперации, высказался Зеленский. Также он заявил, что РФ надо «уважать территориальную целостность» Украины. Таким образом Зеленский просто скопировал последнее мирное предложение от президента России Владимира Путина. Тот отметил, что если Киев откажется от отвода войск, то позиция РФ в будущем будет жестче. При этом сам Зеленский ранее законодательно отказался от диалога с Москвой. Конференция в Швейцарии В Швейцарии была подписана итоговая декларация по Украине. Свои подписи оставили только 80 участников из 92. Документ подписали: Турция, США, Черногория, Кипр, Сербия, Венгрия и еще 74 страны. Армения, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ отказались. Политолог Федор Лукьянов в разговоре с URA.RU отметил, что Турция подписала документ из-за НАТО. По его словам, отношения с Россией после этого не изменятся. В завершении саммита Зеленский анонсировал новый. Он уверен, что перед второй встречей Россия получит предложения по миру. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что его страна регулярно поддерживает контакты с РФ. После первой конференции он пообещал провести дискуссии с российской стороной. В Верховной Раде назвали конференцию провалом. Депутат Александр Дубинский разочарован, что к обсуждению мира надо будет привлечь Россию. «Сегодняшний саммит стал некой встречей друзей с целью обсудить то, что уже и так обсуждается», — отмечал он. Россия освободила Загорное на запорожском направлении: успехи ВС РФ В Запорожской области было освобождено село Загорное. В операции участвовала группировка «Восток». Также ВС РФ заняли более выгодные позиции. Бои за населенный пункт шли с 2022 года. «О контроле над Загорным в российском оборонном ведомстве отчитывались еще в марте 2022 года. Однако на фоне активности ВСУ позднее оно было покинуто подразделениями ВС РФ. Сейчас контроль возвращен благодаря освобождению соседнего села Мирного», — сообщает проект «Рыбарь» в своем telegram-канале. Также ВС РФ пресекли перегруппировку ВСУ на каховском направлении. «Огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадится на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА», — заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян, передает Пятый канал. ВСУ хотят применять дроны с противотанковыми минами Украинская армия начнет использовать модифицированную версию беспилотников, которая способна сбрасывать противотанковые мины. Они будут применены на харьковском и донецком направлениях, ставшими сейчас самыми проблемными для ВСУ. Первым подразделением, кто испытает новую версию дронов под контролем военных советников из США, Франции и Польши, станет 3-я штурмовая бригада ВСУ. Массовое применение таких дронов запланировано в ближайшие несколько недель, передает ТАСС. Поставки F-16 На конференции в Швейцарии Зеленский заявил, что поставки истребителей F-16 начнутся в ближайшее время. По его словам, первые поставки организует Дания. Также глава Украины отметил, что переговоры о вступлении страны в ЕС начнутся уже этим летом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Украины Владимир Зеленский пойдет на переговоры с Россией, если ВС РФ отодвинут войска, а Россия будет «уважать территориальную целостность» страны. Участники конференции по Украине в Швейцарии подписали итоговую декларацию. ВС РФ освободили важный населенный пункт в Запорожской области, бои за который шли с прошлого года. Главные новости спецоперации к вечеру 16 июня — в материале URA.RU. Украинский лидер считает, что переговоры между Киевом и Москвой могут начаться «хоть завтра». Однако для этого ВС РФ надо вывести войска из зоны спецоперации, высказался Зеленский. Также он заявил, что РФ надо «уважать территориальную целостность» Украины. Таким образом Зеленский просто скопировал последнее мирное предложение от президента России Владимира Путина. Тот отметил, что если Киев откажется от отвода войск, то позиция РФ в будущем будет жестче. При этом сам Зеленский ранее законодательно отказался от диалога с Москвой. В Швейцарии была подписана итоговая декларация по Украине. Свои подписи оставили только 80 участников из 92. Документ подписали: Турция, США, Черногория, Кипр, Сербия, Венгрия и еще 74 страны. Армения, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Словакия, ЮАР и ОАЭ отказались. Политолог Федор Лукьянов в разговоре с URA.RU отметил, что Турция подписала документ из-за НАТО. По его словам, отношения с Россией после этого не изменятся. В завершении саммита Зеленский анонсировал новый. Он уверен, что перед второй встречей Россия получит предложения по миру. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что его страна регулярно поддерживает контакты с РФ. После первой конференции он пообещал провести дискуссии с российской стороной. В Верховной Раде назвали конференцию провалом. Депутат Александр Дубинский разочарован, что к обсуждению мира надо будет привлечь Россию. «Сегодняшний саммит стал некой встречей друзей с целью обсудить то, что уже и так обсуждается», — отмечал он. В Запорожской области было освобождено село Загорное. В операции участвовала группировка «Восток». Также ВС РФ заняли более выгодные позиции. Бои за населенный пункт шли с 2022 года. Также ВС РФ пресекли перегруппировку ВСУ на каховском направлении. «Огнем артиллерии не допускали перегруппировку войск противника. Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадится на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные БПЛА», — заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян, передает Пятый канал. Украинская армия начнет использовать модифицированную версию беспилотников, которая способна сбрасывать противотанковые мины. Они будут применены на харьковском и донецком направлениях, ставшими сейчас самыми проблемными для ВСУ. Первым подразделением, кто испытает новую версию дронов под контролем военных советников из США, Франции и Польши, станет 3-я штурмовая бригада ВСУ. Массовое применение таких дронов запланировано в ближайшие несколько недель, передает ТАСС. На конференции в Швейцарии Зеленский заявил, что поставки истребителей F-16 начнутся в ближайшее время. По его словам, первые поставки организует Дания. Также глава Украины отметил, что переговоры о вступлении страны в ЕС начнутся уже этим летом.