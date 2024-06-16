ВС РФ освободили важный пункт в Запорожской области

Бойцы РФ заняли более выгодны рубежи на местности
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области, передает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что бойцы заняли более выгодные рубежи на местности. Бои за пункт шли с 2023 года.
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