ВС РФ освободили важный пункт в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Загорное Запорожской области

16 июня 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Бойцы РФ заняли более выгодны рубежи на местности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области, передает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что бойцы заняли более выгодные рубежи на местности. Бои за пункт шли с 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области, передает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что бойцы заняли более выгодные рубежи на местности. Бои за пункт шли с 2023 года.