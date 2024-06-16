ВС РФ освободили важный пункт в Запорожской области

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Загорное Запорожской области
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Бойцы РФ заняли более выгодны рубежи на местности Фото:
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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области, передает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что бойцы заняли более выгодные рубежи на местности. Бои за пункт шли с 2023 года.

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области, передает Минобороны в своем telegram-канале. Уточняется, что бойцы заняли более выгодные рубежи на местности. Бои за пункт шли с 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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