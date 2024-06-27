Cancer Research назвала важный симптом, по которому можно определить рак

Cancer Research: чрезмерная потливость может служить признаком рака
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Следы пота на постельном белье могут свидетельствовать о чрезмерном ночном потоотделении, заявили в Cancer Research Фото:

Ночная потливость может быть одним из признаков рака. Эксперты советуют утром особенно в летние месяцы проверять постельное белье на наличие признаков чрезмерного потоотделения во время сна, следует из данных организации Cancer Research.

«Потливость ночью или высокая температура (лихорадка) могут быть вызваны инфекциями или побочным эффектом некоторых лекарств. Он также часто встречается у женщин во время менопаузы. Но поговорите со своим врачом, если у вас очень сильная, проливная ночная потливость или необъяснимая лихорадка», — передает результаты исследования издание The Wales Online.

Одной из основных причин потливости среди больных раком служит инфекция, которая вызывает повышение температуры тела. Организм использует пот, чтобы ее снизить, выяснили ученые.

Повышенное потоотделение могут вызывать различные типы рака. К ним относят неходжкинская лимфома, лимфома Ходжкина, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак кости, рак простаты, рак почки, герминогенные опухоли, медуллярный рак щитовидной железы, говорится в исследовании.

Ранее URA.RU сообщало, что британские журналисты, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения Великобритании, раскрыли ранние признаки миеломы — неизлечимого рака крови. Обычно это онкологическое заболевание не имеет ярко выраженных симптомов, однако люди на первых стадиях могут ощущать боли в костях спины, бедер или ребер.

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Ночная потливость может быть одним из признаков рака. Эксперты советуют утром особенно в летние месяцы проверять постельное белье на наличие признаков чрезмерного потоотделения во время сна, следует из данных организации Cancer Research. «Потливость ночью или высокая температура (лихорадка) могут быть вызваны инфекциями или побочным эффектом некоторых лекарств. Он также часто встречается у женщин во время менопаузы. Но поговорите со своим врачом, если у вас очень сильная, проливная ночная потливость или необъяснимая лихорадка», — передает результаты исследования издание The Wales Online. Одной из основных причин потливости среди больных раком служит инфекция, которая вызывает повышение температуры тела. Организм использует пот, чтобы ее снизить, выяснили ученые. Повышенное потоотделение могут вызывать различные типы рака. К ним относят неходжкинская лимфома, лимфома Ходжкина, карциноидные опухоли, лейкемия, мезотелиома, рак кости, рак простаты, рак почки, герминогенные опухоли, медуллярный рак щитовидной железы, говорится в исследовании. Ранее URA.RU сообщало, что британские журналисты, ссылаясь на Национальную службу здравоохранения Великобритании, раскрыли ранние признаки миеломы — неизлечимого рака крови. Обычно это онкологическое заболевание не имеет ярко выраженных симптомов, однако люди на первых стадиях могут ощущать боли в костях спины, бедер или ребер.
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