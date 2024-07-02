Подполье сообщило об ударах по заводу дронов в Харькове

02 июля 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

На предприятии производили дроны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове на Украине произошли удары по объектам, связанным с производством и ремонтом военной техники, в том числе дронов. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Харьков, прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы города… Прилетало по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники», — сообщил Лебедев, пишет РИА Новости. После ударов к месту происшествия были направлены скорые помощи. Ранее в подполье сообщали о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS в Запорожье. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харькове на Украине произошли удары по объектам, связанным с производством и ремонтом военной техники, в том числе дронов. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Харьков, прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы города… Прилетало по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники», — сообщил Лебедев, пишет РИА Новости. После ударов к месту происшествия были направлены скорые помощи. Ранее в подполье сообщали о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS в Запорожье. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы.