Подполье сообщило об ударах по заводу дронов в Харькове

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
На предприятии производили дроны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харькове на Украине произошли удары по объектам, связанным с производством и ремонтом военной техники, в том числе дронов. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьков, прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы города… Прилетало по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники», — сообщил Лебедев, пишет РИА Новости. После ударов к месту происшествия были направлены скорые помощи.

Ранее в подполье сообщали о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS в Запорожье. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы.

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В Харькове на Украине произошли удары по объектам, связанным с производством и ремонтом военной техники, в том числе дронов. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Харьков, прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы города… Прилетало по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники», — сообщил Лебедев, пишет РИА Новости. После ударов к месту происшествия были направлены скорые помощи. Ранее в подполье сообщали о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS в Запорожье. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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