Подполье сообщило об ударах по заводу дронов в Харькове

В Харькове на Украине произошли удары по объектам, связанным с производством и ремонтом военной техники, в том числе дронов. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Харьков, прилетало. Начало пятого, вечером 2 июля прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы города… Прилетало по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники», — сообщил Лебедев, пишет РИА Новости. После ударов к месту происшествия были направлены скорые помощи.
Ранее в подполье сообщали о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS в Запорожье. Также был нанесен удар по складу украинской армии в карьере, где лежали боезапасы.
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