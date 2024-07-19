Shaman жестко пригрозил Америке из-за своего заблокированного YouTube. Видео

Shaman проведет акцию протеста из-за блокировки его песен на YouTube

19 июля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Shaman объявил об акции протеста у посольства США в Москве и заявил, что русские скоро победят Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, сообщил в соцсетях, что проведет акцию протеста против платформы YouTube. Она пройдет у американского посольства в Москве. Это связанно с тем, что его песни были заблокированы на платформе, по его словам, за то, что он — русский. «Недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский. Они [американцы] хотят стереть, отменить, удалить мои песни. <…> Но вы знаете, что нас не запретить, у них не получится это сделать. <…> Сегодня вечером в 21:00 увидимся у американского посольства, покажем им», — заявил Шаман, стоя рядом с Кремлем с российским флагом в руках. Он добавил, что скоро всех россиян ждет победа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, сообщил в соцсетях, что проведет акцию протеста против платформы YouTube. Она пройдет у американского посольства в Москве. Это связанно с тем, что его песни были заблокированы на платформе, по его словам, за то, что он — русский. «Недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский. Они [американцы] хотят стереть, отменить, удалить мои песни. <…> Но вы знаете, что нас не запретить, у них не получится это сделать. <…> Сегодня вечером в 21:00 увидимся у американского посольства, покажем им», — заявил Шаман, стоя рядом с Кремлем с российским флагом в руках. Он добавил, что скоро всех россиян ждет победа.