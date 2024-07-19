Shaman жестко пригрозил Америке из-за своего заблокированного YouTube. Видео

Shaman проведет акцию протеста из-за блокировки его песен на YouTube
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, шаман, shaman, дронов ярослав
Shaman объявил об акции протеста у посольства США в Москве и заявил, что русские скоро победят Фото:

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, сообщил в соцсетях, что проведет акцию протеста против платформы YouTube. Она пройдет у американского посольства в Москве. Это связанно с тем, что его песни были заблокированы на платформе, по его словам, за то, что он — русский.

«Недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский. Они [американцы] хотят стереть, отменить, удалить мои песни. <…> Но вы знаете, что нас не запретить, у них не получится это сделать. <…> Сегодня вечером в 21:00 увидимся у американского посольства, покажем им», — заявил Шаман, стоя рядом с Кремлем с российским флагом в руках. Он добавил, что скоро всех россиян ждет победа.

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Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, сообщил в соцсетях, что проведет акцию протеста против платформы YouTube. Она пройдет у американского посольства в Москве. Это связанно с тем, что его песни были заблокированы на платформе, по его словам, за то, что он — русский. «Недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский. Они [американцы] хотят стереть, отменить, удалить мои песни. <…> Но вы знаете, что нас не запретить, у них не получится это сделать. <…> Сегодня вечером в 21:00 увидимся у американского посольства, покажем им», — заявил Шаман, стоя рядом с Кремлем с российским флагом в руках. Он добавил, что скоро всех россиян ждет победа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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