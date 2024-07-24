Самолеты, летевшие в Екатеринбург, экстренно сели в Челябинске

Два самолета из Москвы и Благовещенска, летевшие в Екатеринбургу, совершили вынужденную посадку на запасном аэродроме Челябинска из-за непогоды над аэропортом Кольцово. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Над Кольцово сейчас гроза. В целях безопасности экипажи двух бортов, следовавших из Благовещенска и из Москвы, приняли решение переждать непогоду на запасном аэродроме в Челябинске», — следует из сообщения. Актуальное расписание рейсов находится на онлайн-табло аэропорта.
Параллельно этому два рейса «Уральских авиалиний» не могут вылететь в Екатеринбург из Сочи, где зафиксировали непогоду. Время вылета и других рейсов авиакомпании из города перенесено.
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