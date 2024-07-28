В Мали среди погибших бойцов «Вагнера» оказался автор telegram-канала Grey Zone

Автор telegram-канала Grey Zone погиб в ходе атаки малийских боевиков на колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Об этом сообщили в окружении администратора информационного ресурса.
«Администратор канала Grey Zone, которого сегодня все называют позывным «Белый», был моим хорошим знакомым, возможно, даже другом. Он некоторое время пробыл в ЦАР, а затем поехал в Мали для того, чтобы сделать серию репортажей о деятельности малийской армии. <…> К сожалению, больше его нет», — рассказал собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось об атаке малийских боевиков на бойцов ЧВК «Вагнер» на африканском континенте. В ходе засады погибло около 20 военных, еще несколько оказались в плену, передает RT. Что известно о последних событиях в Мали— в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.