В Мали среди погибших бойцов «Вагнера» оказался автор telegram-канала Grey Zone

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Смерть автора telegram-канала Grey Zone, близкого к ЧВК «Вагнер», подтвердили в его окружении
Смерть автора telegram-канала Grey Zone, близкого к ЧВК «Вагнер», подтвердили в его окружении Фото:

Автор telegram-канала Grey Zone погиб в ходе атаки малийских боевиков на колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Об этом сообщили в окружении администратора информационного ресурса.

«Администратор канала Grey Zone, которого сегодня все называют позывным «Белый», был моим хорошим знакомым, возможно, даже другом. Он некоторое время пробыл в ЦАР, а затем поехал в Мали для того, чтобы сделать серию репортажей о деятельности малийской армии. <…> К сожалению, больше его нет», — рассказал собеседник ТАСС. 

Ранее сообщалось об атаке малийских боевиков на бойцов ЧВК «Вагнер» на африканском континенте. В ходе засады погибло около 20 военных, еще несколько оказались в плену, передает RT. Что известно о последних событиях в Мали— в материале URA.RU.

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Автор telegram-канала Grey Zone погиб в ходе атаки малийских боевиков на колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Об этом сообщили в окружении администратора информационного ресурса. «Администратор канала Grey Zone, которого сегодня все называют позывным «Белый», был моим хорошим знакомым, возможно, даже другом. Он некоторое время пробыл в ЦАР, а затем поехал в Мали для того, чтобы сделать серию репортажей о деятельности малийской армии. <…> К сожалению, больше его нет», — рассказал собеседник ТАСС.  Ранее сообщалось об атаке малийских боевиков на бойцов ЧВК «Вагнер» на африканском континенте. В ходе засады погибло около 20 военных, еще несколько оказались в плену, передает RT. Что известно о последних событиях в Мали— в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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