Белый дом подтвердил освобождение Кара-Мурзы*

01 августа 2024 в 21:11 Размер текста - 17 +

Россия освободила Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом), что подтвердил Белый дом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белый дом подтвердил освобождение российского оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иноагентом). Он был приговорен к 25 годам лишения свободы за госизмену. «Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, <…> заключенные в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева** [признана Минюстом РФ иноагентом] и Владимир Кара-Мурза», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена. Помимо Кара-Мурзы, Россия обменяла бывшего морского пехотинца Пола Уилана, американского журналиста Эвана Гершковича и журналистку Алсу Курмашеву. Всего обменяли 16 человек из России. Среди них пять граждан Германии и семь граждан РФ. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом **Алсу Курмашева признана Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белый дом подтвердил освобождение российского оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иноагентом). Он был приговорен к 25 годам лишения свободы за госизмену. «Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, <…> заключенные в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева** [признана Минюстом РФ иноагентом] и Владимир Кара-Мурза», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена. Помимо Кара-Мурзы, Россия обменяла бывшего морского пехотинца Пола Уилана, американского журналиста Эвана Гершковича и журналистку Алсу Курмашеву. Всего обменяли 16 человек из России. Среди них пять граждан Германии и семь граждан РФ. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом **Алсу Курмашева признана Минюстом РФ иноагентом