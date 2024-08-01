Белый дом подтвердил освобождение Кара-Мурзы*

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Съезд партии "Яблоко". Москва, кара-мурза владимир, съезд яблока
Россия освободила Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом), что подтвердил Белый дом Фото:

Белый дом подтвердил освобождение российского оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иноагентом). Он был приговорен к 25 годам лишения свободы за госизмену.

«Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, <…> заключенные в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева** [признана Минюстом РФ иноагентом] и Владимир Кара-Мурза», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена. Помимо Кара-Мурзы, Россия обменяла бывшего морского пехотинца Пола Уилана, американского журналиста Эвана Гершковича и журналистку Алсу Курмашеву.

Всего обменяли 16 человек из России. Среди них пять граждан Германии и семь граждан РФ.

*Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

**Алсу Курмашева признана Минюстом РФ иноагентом

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Белый дом подтвердил освобождение российского оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иноагентом). Он был приговорен к 25 годам лишения свободы за госизмену. «Сегодня трое американских граждан и один обладатель американской грин-карты, <…> заключенные в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева** [признана Минюстом РФ иноагентом] и Владимир Кара-Мурза», — говорится в заявлении президента США Джо Байдена. Помимо Кара-Мурзы, Россия обменяла бывшего морского пехотинца Пола Уилана, американского журналиста Эвана Гершковича и журналистку Алсу Курмашеву. Всего обменяли 16 человек из России. Среди них пять граждан Германии и семь граждан РФ. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом **Алсу Курмашева признана Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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