Магазины Duty Free в Дубае начали принимать рубли

03 августа 2024 в 22:48 Размер текста - 17 +

Магазины Duty Free в аэропорту Дубая принимают к оплате рубли, но магазины во втором терминале пока не смогут проводить с ними оплату Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU С 1 августа в некоторых магазинах Duty Free в международном аэропорту Дубая начали принимать российскую валюту. Об этом сообщил представитель компании Dubai Duty Free, отвечающей за работу магазинов беспошлинной торговли в двух аэропортах города. «Оплата покупок рублями стала возможной с 1 августа. Путешественники могут использовать наличные рубли для приобретения товаров в большинстве магазинов международного аэропорта Дубая», — передает ТАСС информацию от представителя компании. Однако магазины, расположенные во втором терминале аэропорта Дубая, в настоящее время не принимают к оплате российские рубли. Ожидается, что ситуация изменится после решения технических вопросов. Сотрудник одного из магазинов сообщил, что возможность оплаты рублями будет реализована в ближайшем будущем. Магазины беспошлинной торговли в аэропорту Дубая принимают к оплате карты Union Pay, выпущенные российскими банками. В то же время, карты платежной системы «Мир» не акцептируются. Также в субботу был установлен курс в 32,26 рубля за один дирхам при оплате наличными в магазинах Duty Free. При использовании карты Union Pay стоимость одного дирхама составляла 25,19 рубля, что ниже официального курса Центрального банка ОАЭ — 23,25 рубля за один дирхам на 2 августа. Ранее россиянка Анна Ларина сообщила, что в магазине Aelia Duty Free в аэропорту Фьюмичино в Риме ей отказались продать воду из-за ее гражданства. Также продавщица порекомендовала покупательнице ознакомиться с позицией итальянского МИДа относительно действий РФ. Хотя женщина живет в Италии уже 10 лет и имеет вид на жительство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 августа в некоторых магазинах Duty Free в международном аэропорту Дубая начали принимать российскую валюту. Об этом сообщил представитель компании Dubai Duty Free, отвечающей за работу магазинов беспошлинной торговли в двух аэропортах города. «Оплата покупок рублями стала возможной с 1 августа. Путешественники могут использовать наличные рубли для приобретения товаров в большинстве магазинов международного аэропорта Дубая», — передает ТАСС информацию от представителя компании. Однако магазины, расположенные во втором терминале аэропорта Дубая, в настоящее время не принимают к оплате российские рубли. Ожидается, что ситуация изменится после решения технических вопросов. Сотрудник одного из магазинов сообщил, что возможность оплаты рублями будет реализована в ближайшем будущем. Магазины беспошлинной торговли в аэропорту Дубая принимают к оплате карты Union Pay, выпущенные российскими банками. В то же время, карты платежной системы «Мир» не акцептируются. Также в субботу был установлен курс в 32,26 рубля за один дирхам при оплате наличными в магазинах Duty Free. При использовании карты Union Pay стоимость одного дирхама составляла 25,19 рубля, что ниже официального курса Центрального банка ОАЭ — 23,25 рубля за один дирхам на 2 августа. Ранее россиянка Анна Ларина сообщила, что в магазине Aelia Duty Free в аэропорту Фьюмичино в Риме ей отказались продать воду из-за ее гражданства. Также продавщица порекомендовала покупательнице ознакомиться с позицией итальянского МИДа относительно действий РФ. Хотя женщина живет в Италии уже 10 лет и имеет вид на жительство.