08 августа 2024

Shot: бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск

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Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск и уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ), напавшими на регион. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Батальоны добровольческого корпуса МО РФ и бойцы группы „Вагнера“ прибыли в Курскую область. Они уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей», — отмечает Shot.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

С 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Бои в Курской области идут третий день, начиная с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе, передает НСН.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск и уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ), напавшими на регион. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Батальоны добровольческого корпуса МО РФ и бойцы группы „Вагнера“ прибыли в Курскую область. Они уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей», — отмечает Shot. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. С 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Бои в Курской области идут третий день, начиная с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе, передает НСН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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