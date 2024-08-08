Shot: бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск

09 августа 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» вступили в бой с ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск и уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ), напавшими на регион. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Батальоны добровольческого корпуса МО РФ и бойцы группы „Вагнера“ прибыли в Курскую область. Они уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей», — отмечает Shot. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. С 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Бои в Курской области идут третий день, начиная с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе, передает НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск и уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ), напавшими на регион. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Батальоны добровольческого корпуса МО РФ и бойцы группы „Вагнера“ прибыли в Курскую область. Они уже вступили в первые бои против ВСУ под Суджей», — отмечает Shot. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. С 6 по 8 августа в результате обстрелов Курской области пострадали 66 человек, включая девять детей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Бои в Курской области идут третий день, начиная с утра 6 августа, когда ВСУ прорвались через границу в Суджанском районе, передает НСН.