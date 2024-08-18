Лукашенко предлагал Путину пошить льняной костюм

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, лукашенко александр
Лукашенко предложил сшить льняной костюм для Владимира Путина Фото:

Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил сшить для президента РФ Владимира Путина льняной костюм из белорусских тканей. Однако отметил, что россияне лучше шьют и не нуждаются в белорусском текстиле.

«Я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше, коммунисты здесь шили <…>. Вот я пропагандирую белорусский лен. Кстати, Путин носит льняную одежду. И я ему однажды предложил: „Давай тебе костюм сошьем из белорусского льна“. Он засмеялся», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия». Он отметил, что «шить россияне умеют лучше», чем белорусы.

Ранее Владимир Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента. Он отметил его значительный авторитет среди белорусов. Кроме того, Путин также заявил, что надеется на продолжение совместной работы на благо народов обеих стран.

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил сшить для президента РФ Владимира Путина льняной костюм из белорусских тканей. Однако отметил, что россияне лучше шьют и не нуждаются в белорусском текстиле. «Я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше, коммунисты здесь шили <…>. Вот я пропагандирую белорусский лен. Кстати, Путин носит льняную одежду. И я ему однажды предложил: „Давай тебе костюм сошьем из белорусского льна“. Он засмеялся», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия». Он отметил, что «шить россияне умеют лучше», чем белорусы. Ранее Владимир Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента. Он отметил его значительный авторитет среди белорусов. Кроме того, Путин также заявил, что надеется на продолжение совместной работы на благо народов обеих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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