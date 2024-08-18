Лукашенко предлагал Путину пошить льняной костюм

18 августа 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Лукашенко предложил сшить льняной костюм для Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил сшить для президента РФ Владимира Путина льняной костюм из белорусских тканей. Однако отметил, что россияне лучше шьют и не нуждаются в белорусском текстиле. «Я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше, коммунисты здесь шили <…>. Вот я пропагандирую белорусский лен. Кстати, Путин носит льняную одежду. И я ему однажды предложил: „Давай тебе костюм сошьем из белорусского льна“. Он засмеялся», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия». Он отметил, что «шить россияне умеют лучше», чем белорусы. Ранее Владимир Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента. Он отметил его значительный авторитет среди белорусов. Кроме того, Путин также заявил, что надеется на продолжение совместной работы на благо народов обеих стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил сшить для президента РФ Владимира Путина льняной костюм из белорусских тканей. Однако отметил, что россияне лучше шьют и не нуждаются в белорусском текстиле. «Я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье, что и раньше, коммунисты здесь шили <…>. Вот я пропагандирую белорусский лен. Кстати, Путин носит льняную одежду. И я ему однажды предложил: „Давай тебе костюм сошьем из белорусского льна“. Он засмеялся», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Россия». Он отметил, что «шить россияне умеют лучше», чем белорусы. Ранее Владимир Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания в должности президента. Он отметил его значительный авторитет среди белорусов. Кроме того, Путин также заявил, что надеется на продолжение совместной работы на благо народов обеих стран.