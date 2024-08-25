Взрывы прогремели в Харьковской области

СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Харькове и Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.
«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области», — пишет украинское издание «Зеркало недели». Также глава областной военной администрации региона Олег Синегубов в своем telegram-канале уточнил, что взрыв раздался в Чугуеве, также о хлопке в Харькове заявил мэр Игорь Терехов.
Ранее сообщалось о взрывах во временно захваченном ВСУ Херсоне. Подробностей случившегося пока что нет, пишет RT.
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