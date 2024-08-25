Взрывы прогремели в Харьковской области

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СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харькове и Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области», — пишет украинское издание «Зеркало недели». Также глава областной военной администрации региона Олег Синегубов в своем telegram-канале уточнил, что взрыв раздался в Чугуеве, также о хлопке в Харькове заявил мэр Игорь Терехов.

Ранее сообщалось о взрывах во временно захваченном ВСУ Херсоне. Подробностей случившегося пока что нет, пишет RT.

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В Харькове и Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Об этом сообщили украинские СМИ. «Харьков, местные паблики сообщают о взрывах в области», — пишет украинское издание «Зеркало недели». Также глава областной военной администрации региона Олег Синегубов в своем telegram-канале уточнил, что взрыв раздался в Чугуеве, также о хлопке в Харькове заявил мэр Игорь Терехов. Ранее сообщалось о взрывах во временно захваченном ВСУ Херсоне. Подробностей случившегося пока что нет, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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