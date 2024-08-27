Контрактникам-участникам СВО обещают бесплатные земельные участки в Крыму. Участки получат все граждане РФ при условии заключения контракта на службу в зоне специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Республики Крыма.
«Бесплатные земельные участки в Крыму будут выдаваться гражданам РФ при заключении контракта о прохождении службы в ВС РФ в зоне проведения СВО» — говорится в тексте документа. Там добавили, что возможность на получение участков получат все россияне вне зависимости от места регистрации.
Закон одобрен госсоветом Республики Крым и вступит в силу через 10 дней после публикации. Ранее участки выделялись только жителям Крыма, служащим в зоне спецоперации.
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