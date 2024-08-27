Контрактникам-участникам СВО обещают бесплатную землю в Крыму. Документ

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Все россияне смогут претендовать на бесплатные участки в Крыму в случае заключения контракта с ВС РФ
Все россияне смогут претендовать на бесплатные участки в Крыму в случае заключения контракта с ВС РФ Фото:

Контрактникам-участникам СВО обещают бесплатные земельные участки в Крыму. Участки получат все граждане РФ при условии заключения контракта на службу в зоне специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Республики Крыма. 

«Бесплатные земельные участки в Крыму будут выдаваться гражданам РФ при заключении контракта о прохождении службы в ВС РФ в зоне проведения СВО» — говорится в тексте документа. Там добавили, что возможность на получение участков получат все россияне вне зависимости от места регистрации.

Закон одобрен госсоветом Республики Крым и вступит в силу через 10 дней после публикации. Ранее участки выделялись только жителям Крыма, служащим в зоне спецоперации.

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Контрактникам-участникам СВО обещают бесплатные земельные участки в Крыму. Участки получат все граждане РФ при условии заключения контракта на службу в зоне специальной военной операции. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства Республики Крыма.  «Бесплатные земельные участки в Крыму будут выдаваться гражданам РФ при заключении контракта о прохождении службы в ВС РФ в зоне проведения СВО» — говорится в тексте документа. Там добавили, что возможность на получение участков получат все россияне вне зависимости от места регистрации. Закон одобрен госсоветом Республики Крым и вступит в силу через 10 дней после публикации. Ранее участки выделялись только жителям Крыма, служащим в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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