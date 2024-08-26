Раскрыты болезни, при которых полезно есть манную кашу

Гастроэнтеролог Тимощенко: манную кашу полезно есть при больных почках и сердце

27 августа 2024 в 00:42 Размер текста - 17 +

Манная каша богата витаминам группы B, E и PP (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Манная крупа, из которой готовят одноименную кашу, содержит в себе калий, который особенно полезен для людей с заболеваниями почек и сердца. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. «Благодаря калию манная каша прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца. Продукт также богат витаминам группы B, E и PP, содержит магний, кремний, фосфор, железо, цинк и кобальт», — пояснила Тимощенко. Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее назвала манную кашу самой вредной для пожилых. В манной каше содержатся простые углеводы, которые могут повысить уровень глюкозы. Также она достаточно калорийная, что может привести к набору веса, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Манная крупа, из которой готовят одноименную кашу, содержит в себе калий, который особенно полезен для людей с заболеваниями почек и сердца. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. «Благодаря калию манная каша прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца. Продукт также богат витаминам группы B, E и PP, содержит магний, кремний, фосфор, железо, цинк и кобальт», — пояснила Тимощенко. Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее назвала манную кашу самой вредной для пожилых. В манной каше содержатся простые углеводы, которые могут повысить уровень глюкозы. Также она достаточно калорийная, что может привести к набору веса, пишет RT.