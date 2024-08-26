Раскрыты болезни, при которых полезно есть манную кашу

Манная крупа, из которой готовят одноименную кашу, содержит в себе калий, который особенно полезен для людей с заболеваниями почек и сердца. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
«Благодаря калию манная каша прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца. Продукт также богат витаминам группы B, E и PP, содержит магний, кремний, фосфор, железо, цинк и кобальт», — пояснила Тимощенко.
Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее назвала манную кашу самой вредной для пожилых. В манной каше содержатся простые углеводы, которые могут повысить уровень глюкозы. Также она достаточно калорийная, что может привести к набору веса, пишет RT.
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