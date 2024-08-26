26 августа 2024

Раскрыты болезни, при которых полезно есть манную кашу

Гастроэнтеролог Тимощенко: манную кашу полезно есть при больных почках и сердце
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, кастрюля, каша, еда, черпак
Манная каша богата витаминам группы B, E и PP (архивное фото) Фото:

Манная крупа, из которой готовят одноименную кашу, содержит в себе калий, который особенно полезен для людей с заболеваниями почек и сердца. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

«Благодаря калию манная каша прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца. Продукт также богат витаминам группы B, E и PP, содержит магний, кремний, фосфор, железо, цинк и кобальт», — пояснила Тимощенко.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее назвала манную кашу самой вредной для пожилых. В манной каше содержатся простые углеводы, которые могут повысить уровень глюкозы. Также она достаточно калорийная, что может привести к набору веса, пишет RT.

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Манная крупа, из которой готовят одноименную кашу, содержит в себе калий, который особенно полезен для людей с заболеваниями почек и сердца. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. «Благодаря калию манная каша прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца. Продукт также богат витаминам группы B, E и PP, содержит магний, кремний, фосфор, железо, цинк и кобальт», — пояснила Тимощенко. Врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее назвала манную кашу самой вредной для пожилых. В манной каше содержатся простые углеводы, которые могут повысить уровень глюкозы. Также она достаточно калорийная, что может привести к набору веса, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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