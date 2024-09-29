Как убрать жир на животе: девять простых правил

YourLifeChoices: убрать жир на животе помогут отказ от курения и здоровый сон

29 сентября 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Лучше не ставить себе жесткие ограничения, а постепенно менять рацион, вводя здоровый образ жизни в привычку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Избавиться от жира животе помогут щадящие тренировки, изменение рациона и сокращение употребления алкоголя, а также еще шесть правил. Об этом сообщает YourLifeChoices. «Ваш организм не оценит изнуряющие упражнения и жесткие ограничения в еде. Хотите похудеть в области живота? Попробуйте простые изменения в рационе и контролируемые тренировки», — пишет YourLifeChoices . Также издание рекомендует делать медитации и избавляться от стресса. Похудеть поможет и здоровый сон, а бессонница, наоборот, может вызвать набор веса. Стоит также пройти медицинское обследование, если есть заметные изменение в весе или потеря энергии. Корректировка питания станет залогом похудения, однако не стоит слишком сильно ограничивать количество употребляемых калорий. Особенно важно при снижении веса пить достаточное количество воды и есть продукты, содержащие клетчатку (фрукты, овощи, семена). Также нужно сократить дозу алкоголя и сигарет, а лучше отказаться от их употребления. Эффективной для похудения будет тренировка, где чередуются упражнения с низкой и высокой нагрузкой. Важно помнить, что изменения должны быть постепенными, чтобы выработать полезные привычки. Ранее врач-терапевт Татьяна Филиппова опровергла, что свежевыжатые соки полезны при похудении, передает 360.ru. По ее словам, при приготовлении сока теряется клетчатка, а это приводит к повышенному содержанию сахара в напитке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избавиться от жира животе помогут щадящие тренировки, изменение рациона и сокращение употребления алкоголя, а также еще шесть правил. Об этом сообщает YourLifeChoices. «Ваш организм не оценит изнуряющие упражнения и жесткие ограничения в еде. Хотите похудеть в области живота? Попробуйте простые изменения в рационе и контролируемые тренировки», — пишет YourLifeChoices. Также издание рекомендует делать медитации и избавляться от стресса. Похудеть поможет и здоровый сон, а бессонница, наоборот, может вызвать набор веса. Стоит также пройти медицинское обследование, если есть заметные изменение в весе или потеря энергии. Корректировка питания станет залогом похудения, однако не стоит слишком сильно ограничивать количество употребляемых калорий. Особенно важно при снижении веса пить достаточное количество воды и есть продукты, содержащие клетчатку (фрукты, овощи, семена). Также нужно сократить дозу алкоголя и сигарет, а лучше отказаться от их употребления. Эффективной для похудения будет тренировка, где чередуются упражнения с низкой и высокой нагрузкой. Важно помнить, что изменения должны быть постепенными, чтобы выработать полезные привычки. Ранее врач-терапевт Татьяна Филиппова опровергла, что свежевыжатые соки полезны при похудении, передает 360.ru. По ее словам, при приготовлении сока теряется клетчатка, а это приводит к повышенному содержанию сахара в напитке.