Как убрать жир на животе: девять простых правил

YourLifeChoices: убрать жир на животе помогут отказ от курения и здоровый сон
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Открытие 13го театрального фестиваля "Камерата". Челябинск, ожирение, толстяк, живот, пузо, брюхо
Лучше не ставить себе жесткие ограничения, а постепенно менять рацион, вводя здоровый образ жизни в привычку Фото:

Избавиться от жира животе помогут щадящие тренировки, изменение рациона и сокращение употребления алкоголя, а также еще шесть правил. Об этом сообщает YourLifeChoices.

«Ваш организм не оценит изнуряющие упражнения и жесткие ограничения в еде. Хотите похудеть в области живота? Попробуйте простые изменения в рационе и контролируемые тренировки», — пишет YourLifeChoices. Также издание рекомендует делать медитации и избавляться от стресса.

Похудеть поможет и здоровый сон, а бессонница, наоборот, может вызвать набор веса. Стоит также пройти медицинское обследование, если есть заметные изменение в весе или потеря энергии. Корректировка питания станет залогом похудения, однако не стоит слишком сильно ограничивать количество употребляемых калорий.

Особенно важно при снижении веса пить достаточное количество воды и есть продукты, содержащие клетчатку (фрукты, овощи, семена). Также нужно сократить дозу алкоголя и сигарет, а лучше отказаться от их употребления. Эффективной для похудения будет тренировка, где чередуются упражнения с низкой и высокой нагрузкой. Важно помнить, что изменения должны быть постепенными, чтобы выработать полезные привычки.

Ранее врач-терапевт Татьяна Филиппова опровергла, что свежевыжатые соки полезны при похудении, передает 360.ru. По ее словам, при приготовлении сока теряется клетчатка, а это приводит к повышенному содержанию сахара в напитке.

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Избавиться от жира животе помогут щадящие тренировки, изменение рациона и сокращение употребления алкоголя, а также еще шесть правил. Об этом сообщает YourLifeChoices. «Ваш организм не оценит изнуряющие упражнения и жесткие ограничения в еде. Хотите похудеть в области живота? Попробуйте простые изменения в рационе и контролируемые тренировки», — пишет YourLifeChoices. Также издание рекомендует делать медитации и избавляться от стресса. Похудеть поможет и здоровый сон, а бессонница, наоборот, может вызвать набор веса. Стоит также пройти медицинское обследование, если есть заметные изменение в весе или потеря энергии. Корректировка питания станет залогом похудения, однако не стоит слишком сильно ограничивать количество употребляемых калорий. Особенно важно при снижении веса пить достаточное количество воды и есть продукты, содержащие клетчатку (фрукты, овощи, семена). Также нужно сократить дозу алкоголя и сигарет, а лучше отказаться от их употребления. Эффективной для похудения будет тренировка, где чередуются упражнения с низкой и высокой нагрузкой. Важно помнить, что изменения должны быть постепенными, чтобы выработать полезные привычки. Ранее врач-терапевт Татьяна Филиппова опровергла, что свежевыжатые соки полезны при похудении, передает 360.ru. По ее словам, при приготовлении сока теряется клетчатка, а это приводит к повышенному содержанию сахара в напитке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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