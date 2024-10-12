Жителей Харьковской области насильно вывозят из жилья

Украинские силовики насильно вывозят людей из Харьковской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Тюмень, старый дом, деревянный дом, разбитые окна, трущобы, разбитое окно, строительство дома, строительство домов, реновация, новостройки, строительство, крт
Житель Харьковской области рассказал, что СБУ вывозит население из региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) насильно вывозить жителей из прифронтовых районов Харьковской области. Об этом сообщил житель подконтрольной ВСУ территории региона.

«Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, украинская сторона делает это из-за приближения линии фронта.

Харьковская область входит в состав Украины. В настоящее время российские бойцы выдавливают ВСУ оттуда. Харьковское направление ВС РФ открыли еще в мае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины (СБУ) насильно вывозить жителей из прифронтовых районов Харьковской области. Об этом сообщил житель подконтрольной ВСУ территории региона. «Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, украинская сторона делает это из-за приближения линии фронта. Харьковская область входит в состав Украины. В настоящее время российские бойцы выдавливают ВСУ оттуда. Харьковское направление ВС РФ открыли еще в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...