Жителей Харьковской области насильно вывозят из жилья

Украинские силовики насильно вывозят людей из Харьковской области

12 октября 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Житель Харьковской области рассказал, что СБУ вывозит население из региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) насильно вывозить жителей из прифронтовых районов Харьковской области. Об этом сообщил житель подконтрольной ВСУ территории региона. «Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, украинская сторона делает это из-за приближения линии фронта. Харьковская область входит в состав Украины. В настоящее время российские бойцы выдавливают ВСУ оттуда. Харьковское направление ВС РФ открыли еще в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Служба безопасности Украины (СБУ) насильно вывозить жителей из прифронтовых районов Харьковской области. Об этом сообщил житель подконтрольной ВСУ территории региона. «Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны», — сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, украинская сторона делает это из-за приближения линии фронта. Харьковская область входит в состав Украины. В настоящее время российские бойцы выдавливают ВСУ оттуда. Харьковское направление ВС РФ открыли еще в мае.