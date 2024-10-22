В Энергодаре потушили цистерну с газом, загоревшуюся из-за атаки БПЛА. Фото

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Специалисты МЧС потушили АЗС в Энергодаре после атаки украинского БПЛА, сообщили в МЧС России
Специалисты МЧС потушили АЗС в Энергодаре после атаки украинского БПЛА, сообщили в МЧС России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники МЧС потушили цистерну с газом на автозаправочной станции (АЗС) в Энергодаре. Ранее туда прилетел беспилотник ВСУ, сообщили в МЧС Росси.

«Сотрудники МЧС России потушили цистерну с газом в Энергодаре», — рассказали в официальном telegram-канале МЧС России. На месте работали девять специалистов и две единицы техники.

По данным министерства, после атаки БПЛА пострадал 67-летний мужчина. Впоследствии он скончался. Также были повреждены автомобиль и остекление здания заправки.

Возгорание началось в результате прилета украинского дрона по энергодарской АЗС, который произошел утром. При этом город все еще обесточен после обстрела ВСУ 21 октября, пишет RT.

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Сотрудники МЧС потушили цистерну с газом на автозаправочной станции (АЗС) в Энергодаре. Ранее туда прилетел беспилотник ВСУ, сообщили в МЧС Росси. «Сотрудники МЧС России потушили цистерну с газом в Энергодаре», — рассказали в официальном telegram-канале МЧС России. На месте работали девять специалистов и две единицы техники. По данным министерства, после атаки БПЛА пострадал 67-летний мужчина. Впоследствии он скончался. Также были повреждены автомобиль и остекление здания заправки. Возгорание началось в результате прилета украинского дрона по энергодарской АЗС, который произошел утром. При этом город все еще обесточен после обстрела ВСУ 21 октября, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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