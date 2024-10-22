Сотрудники МЧС потушили цистерну с газом на автозаправочной станции (АЗС) в Энергодаре. Ранее туда прилетел беспилотник ВСУ, сообщили в МЧС Росси.
«Сотрудники МЧС России потушили цистерну с газом в Энергодаре», — рассказали в официальном telegram-канале МЧС России. На месте работали девять специалистов и две единицы техники.
По данным министерства, после атаки БПЛА пострадал 67-летний мужчина. Впоследствии он скончался. Также были повреждены автомобиль и остекление здания заправки.
Возгорание началось в результате прилета украинского дрона по энергодарской АЗС, который произошел утром. При этом город все еще обесточен после обстрела ВСУ 21 октября, пишет RT.
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