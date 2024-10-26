NZZ: Маск якобы поддерживает контакт с Путиным и хочет капитуляции Украины

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, якобы, поддерживает контакт с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета NZZ. Там отметили, что возможное общение предпринимателя с Кремлем вызывает опасения относительно мотивов Маска, особенно в контексте его призывов к Украине капитулировать.
«Американский технологический магнат, очевидно, поддерживает регулярные контакты с [российским президентом] Путиным. <...> Предприниматель настаивает на капитуляции Украины и регулярно попадается на российскую дезинформацию», — сообщила швейцарская ежедневная газета NZZ. Издание отметило, что в 2022 году Илон Маск, возможно, встречался Путиным лично.
Также сообщается, что осенью 2022 года предприниматель из США отключил спутники Starlink, которые играли ключевую роль в военной связи украинских войск. Украинские подразделения остались без средства связи.
Кроме того, в тот же год Маск приобрел платформу Twitter, которую затем переименовал в X. В материале указано, что социальная сеть может быть связана с финансами российских олигархов, но конкретных объяснений не приводится.
Ранее появилась информация, что Маск с конца 2022 года якобы регулярно поддерживает контакт с российским президентом. Кремль опроверг появившиеся слухи. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, единственный разговор между ними произошел до 2022 года. Тогда обсуждались технологические решения для будущего.
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