На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли средство от насекомых

На посуде отравившейся в Красноярском крае семьи нашли средство от насекомых, что стало причиной гибели четырех детей. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Согласно результатам экспертиз, на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — передает ТАСС данные из ведомства. По одной из версии, причиной трагедии могло стать именно попадание токсичных компонентов в организм детей. Следствие рассматривает инцидент как приоритетное дело, уточнив, что результаты экспертиз материалов, веществ и изделий уже получены.
В Красноярском крае утром 21 сентября семья была госпитализирована из-за отравления. Четверых детей спасти не удалось. Отмечается, что перед госпитализацией члены семьи ели пельмени и курицу, купленные в местном магазине. Одной из версий гибели детей было попадание в их организмы компонентов инсектицидного средства. Так, накануне дом, где проживала семья, обрабатывали дихлофосом. По словам матери, после обработки помещение не проветривали, была открыта только одна форточка с сеткой от насекомых, передает «Национальная служба новостей». Также отмечалось, что главе семейства могут предъявить обвинения по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).
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