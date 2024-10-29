Режиссер Кустурица заявил, что в «Голливуде нет души»

29 октября 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Эмир Кустурица заявил, что в РФ нужно вернуться к стандартам кино времен СССР, тогда оно было сильным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киноиндустрия в России не должна подражать Голливуду. В западных фильмах нет души, в отличие от российских, сообщил сербский режиссер Эмир Кустурица. «Надо, чтобы русское кино не имитировало Голливуд. Надо делать много русских фильмов, но никогда не забывать, что в Голливуде нет хороших фильмов. У них есть хорошая динамика и технология этих фильмов, но души там нет», — заявил Кустурица в эфире телеканала «Россия 24». Режиссер добавил, что кино в советское время было «очень сильным», поэтому нужно вернуться к былым временам. Ранее Эмир Кустурица встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время обсуждения режиссер сообщил о своих планах реализовать три кинопроекта, вдохновленных творчеством великих русских писателей: Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого. Путин, в свою очередь, выразил признательность за значительный вклад Кустурицы в культурные связи между странами и отметил его талант. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киноиндустрия в России не должна подражать Голливуду. В западных фильмах нет души, в отличие от российских, сообщил сербский режиссер Эмир Кустурица. «Надо, чтобы русское кино не имитировало Голливуд. Надо делать много русских фильмов, но никогда не забывать, что в Голливуде нет хороших фильмов. У них есть хорошая динамика и технология этих фильмов, но души там нет», — заявил Кустурица в эфире телеканала «Россия 24». Режиссер добавил, что кино в советское время было «очень сильным», поэтому нужно вернуться к былым временам. Ранее Эмир Кустурица встретился с президентом России Владимиром Путиным. Во время обсуждения режиссер сообщил о своих планах реализовать три кинопроекта, вдохновленных творчеством великих русских писателей: Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого. Путин, в свою очередь, выразил признательность за значительный вклад Кустурицы в культурные связи между странами и отметил его талант.