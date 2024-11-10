Ученые зафиксировали на солнце мощную вспышку

Научное сообщество зафиксировало сильную солнечную вспышку, длящуюся 30 минут. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«10 ноября в 15:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5...» — передает ТАСС слова ученых. Там добавили, что продолжительность явления составила 31 минуту.
Ранее, 6 ноября, произошла мощная солнечная вспышка класса X, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Он отметил, что явление зафиксировано в центре диска, откуда звезда оказывает наиболее сильное воздействие на Землю, передает «360.ru». Ученый добавил, что существует угроза столкновения Земли с огромным объемом плазмы.
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