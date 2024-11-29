Автоэксперт назвал дату, когда китайские машины взлетят в цене

Скачок цен на новые китайские автомобили в России произойдет в начале 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор по продажам АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
«В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», — рассказал Тюктеев, его слова передает «Газета.Ru». Помимо этого, быстрый рост цен будет обусловлен высоким размером ключевой ставки ЦБ и ростом утилизационного сбора, пояснил эксперт.
Тюктеев также добавил, что единственным аргументом против увеличения цен будет снижение спроса на автомобили в связи с их общим подорожанием. У автодилеров все меньше остается перспектив для предоставления скидок покупателям.
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Скачок цен на новые китайские автомобили в России произойдет в начале 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор по продажам АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. «В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», — рассказал Тюктеев, его слова передает «Газета.Ru». Помимо этого, быстрый рост цен будет обусловлен высоким размером ключевой ставки ЦБ и ростом утилизационного сбора, пояснил эксперт. Тюктеев также добавил, что единственным аргументом против увеличения цен будет снижение спроса на автомобили в связи с их общим подорожанием. У автодилеров все меньше остается перспектив для предоставления скидок покупателям.