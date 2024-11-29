Автоэксперт назвал дату, когда китайские машины взлетят в цене

Скачок цен на китайские автомобили в России ожидается в начале 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, китайский автопром, китайский автомобиль, эксид лх, exeed lx, автосалон exeed, кроссовер
Выросший утилизационный сбор планируют вновь повысить в 2025 году Фото:

Скачок цен на новые китайские автомобили в России произойдет в начале 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор по продажам АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», — рассказал Тюктеев, его слова передает «Газета.Ru». Помимо этого, быстрый рост цен будет обусловлен высоким размером ключевой ставки ЦБ и ростом утилизационного сбора, пояснил эксперт.

Тюктеев также добавил, что единственным аргументом против увеличения цен будет снижение спроса на автомобили в связи с их общим подорожанием. У автодилеров все меньше остается перспектив для предоставления скидок покупателям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скачок цен на новые китайские автомобили в России произойдет в начале 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор по продажам АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. «В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», — рассказал Тюктеев, его слова передает «Газета.Ru». Помимо этого, быстрый рост цен будет обусловлен высоким размером ключевой ставки ЦБ и ростом утилизационного сбора, пояснил эксперт. Тюктеев также добавил, что единственным аргументом против увеличения цен будет снижение спроса на автомобили в связи с их общим подорожанием. У автодилеров все меньше остается перспектив для предоставления скидок покупателям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...