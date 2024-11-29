Автоэксперт назвал дату, когда китайские машины взлетят в цене

Скачок цен на китайские автомобили в России ожидается в начале 2025 года

29 ноября 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Выросший утилизационный сбор планируют вновь повысить в 2025 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Скачок цен на новые китайские автомобили в России произойдет в начале 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор по продажам АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. «В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», — рассказал Тюктеев, его слова передает « Газета.Ru ». Помимо этого, быстрый рост цен будет обусловлен высоким размером ключевой ставки ЦБ и ростом утилизационного сбора, пояснил эксперт. Тюктеев также добавил, что единственным аргументом против увеличения цен будет снижение спроса на автомобили в связи с их общим подорожанием. У автодилеров все меньше остается перспектив для предоставления скидок покупателям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скачок цен на новые китайские автомобили в России произойдет в начале 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор по продажам АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. «В декабре рост цен будет минимальный, основной рывок на китайские автомобили будет в начале следующего года, так как дорожает и юань по отношению к рублю тоже, что повлияет на закупочные цены в рублях», — рассказал Тюктеев, его слова передает «Газета.Ru». Помимо этого, быстрый рост цен будет обусловлен высоким размером ключевой ставки ЦБ и ростом утилизационного сбора, пояснил эксперт. Тюктеев также добавил, что единственным аргументом против увеличения цен будет снижение спроса на автомобили в связи с их общим подорожанием. У автодилеров все меньше остается перспектив для предоставления скидок покупателям.