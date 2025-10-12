В Горловке в результате атаки БПЛА пострадали шестеро мирных жителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава ДНР сообщил о шести пострадавших в результате удара БПЛА по Горловке
Глава ДНР сообщил о шести пострадавших в результате удара БПЛА по Горловке Фото:

Шесть мирных жителей, включая одного ребенка, получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Горловке. Инцидент произошел в Никитовском районе города, где под удар попал рейсовый автобус. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. 

«В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус №2 тяжело ранен мальчик 2010 года рождения, ранения средней степени тяжести получили мужчина 2005 года, женщина 1965 года, также пострадали мужчины 1960 и 1963 года, женщина 1959 года. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале.

Кроме того, по информации главы региона, повреждения получили жилой дом в Калининском районе, административное здание в Центрально-Городском районе, а также сам автобус, подвергшийся атаке в Никитовском районе.

Атаки на Горловку участились в последние месяцы: ранее сообщалось о нескольких обстрелах со стороны ВСУ, в ходе которых также страдали гражданские объекты и мирные жители, в том числе дети. Власти региона регулярно информируют о повреждениях инфраструктуры и ранениях среди населения в результате применения беспилотников и артиллерии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шесть мирных жителей, включая одного ребенка, получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Горловке. Инцидент произошел в Никитовском районе города, где под удар попал рейсовый автобус. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.  «В Никитовском районе Горловки при атаке ударного БПЛА на рейсовый автобус №2 тяжело ранен мальчик 2010 года рождения, ранения средней степени тяжести получили мужчина 2005 года, женщина 1965 года, также пострадали мужчины 1960 и 1963 года, женщина 1959 года. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил Пушилин в своем telegram-канале. Кроме того, по информации главы региона, повреждения получили жилой дом в Калининском районе, административное здание в Центрально-Городском районе, а также сам автобус, подвергшийся атаке в Никитовском районе. Атаки на Горловку участились в последние месяцы: ранее сообщалось о нескольких обстрелах со стороны ВСУ, в ходе которых также страдали гражданские объекты и мирные жители, в том числе дети. Власти региона регулярно информируют о повреждениях инфраструктуры и ранениях среди населения в результате применения беспилотников и артиллерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...