Пушилин сообщил об окружении населенного пункта Родинское в ДНР

Пушилин: населенный пункт Родинское в ДНР практически окружен
Пушилин: населенный пункт Родинское в ДНР практически окружен
Спецоперация РФ на Украине

Населенный пункт Родинское в Донецкой народной республике (ДНР) практически окружен российской армией. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Населенный пункт Родинское, расположенный в ДНР, фактически находится в окружении. Российским войскам предстоит провести серьезную операцию по зачистке данной территории», — заявил Пушилин в видео, опубликованном в своем telegram-канале

Пушилин также рассказал, что ему поступает информация о начале боевых столкновений в городской черте Северска. Российские подразделения продолжают наступательные действия, оказывая давление на оборону В на границе между ДНР и Днепропетровской областью.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что самые активные бои идут за населенный пункт Роднинское, которое переходит под контроль российской группировки «Центр». Село Родинское окружено и там ведутся ожесточенные бои.

