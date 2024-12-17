«ВКонтакте» запустила функцию подтверждения бизнес-сообщества

Социальная сеть «ВКонтакте» внедрила новую функцию для бизнес-сообществ. Теперь владельцы юридических лиц, ИП и самозанятые могут получить отметку «Подтвержденный бизнес». Эта функция доступна через сервис VK Бизнес ID и представлена в виде серой галочки на профиле бизнес-сообщества.
«Отметка подтверждает, что сообщество ведет реальный бизнес, и поможет повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к сообществу дополнительное внимание», — отмечается в официальном сообщении соцсети»ВКонтакте», которое находится в распоряжении URA.RU. Уточняется, что для активации опции необходимо через VK Бизнес ID привязать существующий бизнес-профиль или создать новый.
Для авторизации реквизитов доступны услуги Т-Банка и Альфа-Банка. Бизнесам, не имеющим расчетных счетов в указанных банках, предоставляется возможность подать документы для проверки вручную через команду ВКонтакте. Предприниматели и владельцы компаний, не обладающие счетами в этих финансовых учреждениях, могут загрузить необходимые бумаги через личный кабинет VK Бизнес ID, где специалисты осуществят их проверку. При успешной авторизации в профиле бизнес-сообщества обновится информация о реквизитах и появится серая галочка. Процесс подтверждения реквизитов является опциональным и может быть выполнен по желанию компании.
VK Бизнес ID представляет собой систему авторизации, разработанную специально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она обеспечивает упрощенный доступ к различным сервисам VK, ориентированным на бизнес. Одним из главных его преимуществ является возможность быстрой регистрации: однократно введенные данные о компании сохраняются и автоматически используются в дальнейшем при авторизации, заполнении документов и других операциях. Кроме того, любые изменения, внесенные в профиль через личный кабинет, автоматически синхронизируются с другими связанными сервисами, что позволяет значительно сэкономить время, которое было бы затрачено на ручное обновление информации.
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