«ВКонтакте» запустила функцию подтверждения бизнес-сообщества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владельцы бизнес-сообществ теперь могут получить отметку «Подтвержденный бизнес« во «ВКонтакте»
Владельцы бизнес-сообществ теперь могут получить отметку «Подтвержденный бизнес« во «ВКонтакте» Фото:

Социальная сеть «ВКонтакте» внедрила новую функцию для бизнес-сообществ. Теперь владельцы юридических лиц, ИП и самозанятые могут получить отметку «Подтвержденный бизнес». Эта функция доступна через сервис VK Бизнес ID и представлена в виде серой галочки на профиле бизнес-сообщества.

«Отметка подтверждает, что сообщество ведет реальный бизнес, и поможет повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к сообществу дополнительное внимание», — отмечается в официальном сообщении соцсети»ВКонтакте», которое находится в распоряжении URA.RU. Уточняется, что для активации опции необходимо через VK Бизнес ID привязать существующий бизнес-профиль или создать новый.

Для авторизации реквизитов доступны услуги Т-Банка и Альфа-Банка. Бизнесам, не имеющим расчетных счетов в указанных банках, предоставляется возможность подать документы для проверки вручную через команду ВКонтакте. Предприниматели и владельцы компаний, не обладающие счетами в этих финансовых учреждениях, могут загрузить необходимые бумаги через личный кабинет VK Бизнес ID, где специалисты осуществят их проверку. При успешной авторизации в профиле бизнес-сообщества обновится информация о реквизитах и появится серая галочка. Процесс подтверждения реквизитов является опциональным и может быть выполнен по желанию компании. 

VK Бизнес ID представляет собой систему авторизации, разработанную специально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она обеспечивает упрощенный доступ к различным сервисам VK, ориентированным на бизнес. Одним из главных его преимуществ является возможность быстрой регистрации: однократно введенные данные о компании сохраняются и автоматически используются в дальнейшем при авторизации, заполнении документов и других операциях. Кроме того, любые изменения, внесенные в профиль через личный кабинет, автоматически синхронизируются с другими связанными сервисами, что позволяет значительно сэкономить время, которое было бы затрачено на ручное обновление информации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Социальная сеть «ВКонтакте» внедрила новую функцию для бизнес-сообществ. Теперь владельцы юридических лиц, ИП и самозанятые могут получить отметку «Подтвержденный бизнес». Эта функция доступна через сервис VK Бизнес ID и представлена в виде серой галочки на профиле бизнес-сообщества. «Отметка подтверждает, что сообщество ведет реальный бизнес, и поможет повысить доверие со стороны пользователей и привлечь к сообществу дополнительное внимание», — отмечается в официальном сообщении соцсети»ВКонтакте», которое находится в распоряжении URA.RU. Уточняется, что для активации опции необходимо через VK Бизнес ID привязать существующий бизнес-профиль или создать новый. Для авторизации реквизитов доступны услуги Т-Банка и Альфа-Банка. Бизнесам, не имеющим расчетных счетов в указанных банках, предоставляется возможность подать документы для проверки вручную через команду ВКонтакте. Предприниматели и владельцы компаний, не обладающие счетами в этих финансовых учреждениях, могут загрузить необходимые бумаги через личный кабинет VK Бизнес ID, где специалисты осуществят их проверку. При успешной авторизации в профиле бизнес-сообщества обновится информация о реквизитах и появится серая галочка. Процесс подтверждения реквизитов является опциональным и может быть выполнен по желанию компании.  VK Бизнес ID представляет собой систему авторизации, разработанную специально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она обеспечивает упрощенный доступ к различным сервисам VK, ориентированным на бизнес. Одним из главных его преимуществ является возможность быстрой регистрации: однократно введенные данные о компании сохраняются и автоматически используются в дальнейшем при авторизации, заполнении документов и других операциях. Кроме того, любые изменения, внесенные в профиль через личный кабинет, автоматически синхронизируются с другими связанными сервисами, что позволяет значительно сэкономить время, которое было бы затрачено на ручное обновление информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...