Путин поблагодарил Собчак за ее работу в одной сфере

Путин: волонтеры не просто работают, они рискуют собой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Волонтеры по-настоящему рискуют собой, заявил Путин
Волонтеры по-настоящему рискуют собой, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил журналистку Ксению Собчак за ее работу. Она отметила, что они два года помогают людям из Белгородской и Курской областей и предложила создать более широкий спектр помощи. Путин ответил, что благодарен волонтерам за их усилия и риск.

«Хочу сказать вам спасибо за то, что вы это делаете. Когда это делают волонтеры, они не просто работают, они рискуют собой», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что государство обращает внимание на ситуацию в Курской, Белгородской и Брянской областях и пообещал подумать о создании «окна» для более эффективной помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил журналистку Ксению Собчак за ее работу. Она отметила, что они два года помогают людям из Белгородской и Курской областей и предложила создать более широкий спектр помощи. Путин ответил, что благодарен волонтерам за их усилия и риск. «Хочу сказать вам спасибо за то, что вы это делаете. Когда это делают волонтеры, они не просто работают, они рискуют собой», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что государство обращает внимание на ситуацию в Курской, Белгородской и Брянской областях и пообещал подумать о создании «окна» для более эффективной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...