Путин поблагодарил Собчак за ее работу в одной сфере

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил журналистку Ксению Собчак за ее работу. Она отметила, что они два года помогают людям из Белгородской и Курской областей и предложила создать более широкий спектр помощи. Путин ответил, что благодарен волонтерам за их усилия и риск.
«Хочу сказать вам спасибо за то, что вы это делаете. Когда это делают волонтеры, они не просто работают, они рискуют собой», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что государство обращает внимание на ситуацию в Курской, Белгородской и Брянской областях и пообещал подумать о создании «окна» для более эффективной помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.